Mirava per la finestra la ciutat buida quan es va aparèixer la idea que l'única cosa al que hauria d'aspirar una persona en la seva vida, a més de guanyar-se el pa honradament, és no ser gilipolles. Vaig voler aprofundir una mica en el concepte i vaig trobar un documental titulat Gilipolles: la teoria, basat en el llibre homònim del filòsof nord-americà Aaron James. S'hi analitzen la personalitat i el comportament del gilipolles des de diferents perspectives i en diferents contextos com l'escola, la vida social, els negocis o la política.





Els autors de l'documental s'estableixen dos grans grups de gilipolles: els de pura raça i els que, sense ser gilipolles integrals, es comporten com a tals durant una època o en moments puntuals de la vida. Prenen Berlusconi com a exemple de gilipolles de pura raça. No s'atreveixen amb Trump, però subtilment deixen caure que és un altre magnífic exemplar d'aquesta espècie. Amb il Cavaliere com a referent, van desgranant les característiques fonamentals del gilipolles (en anglès, asshole), a saber:





El bon gilipolles se sent superior, creu estar per sobre dels altres i tenir privilegis pel simple fet d'existir. Per assegurar aquesta posició, s'esforça a assenyalar els supòsits defectes dels altres i els evidència en públic amb l'única finalitat de fer pujar el seu prestigi a costa de l'enfonsament del de l'altre. És profundament irresponsable, ell mai té la culpa, és l'altre qui la té. Se sent el melic de Déu i, per tant, considera que pot dir i fer el que vulgui, per exemple, prendre a les persones com a objectes, sense patir conseqüències negatives. No només creu tenir raó, sinó dret a actuar com ho fa. Li encanta escoltar-se i mai atén l'altre. No sent empatia, és narcisista, abusador, costella, fatxenda, provocador, pretensiós, histriònic i la seva única missió en el món és cridar l'atenció, buscar l'admiració dels mortals, treure el màxim benefici i fotre la vida als altres. Però, d'entre totes les característiques anteriors, la qual defineix plenament al gilipolles de pura raça i el diferencia del gilipolles a temps parcial és que no és conscient que és gilipolles.









Els trets d'hiper-narcisisme, falta d'empatia i absència de sentiment de culpa, em van fer dubtar de si l'autèntic gilipolles seria, en realitat, un psicòpata. Però no, a diferència del gilipolles, el psicòpata sap que és un mal tipus i actua seva maldat de forma més intel·ligent i discreta, no amb la ostentositat i malaptesa del primer.





En el segon grup de gilipolles, que podríem anomenar de pacotilla, hi cabem o hem cabut tothom. Si vostè considera que mai ha estat gilipolles el més segur és que sigui un pura raça. Si sou nens, sobretot adolescents i en altres moments de la nostra joventut i adultesa ens hem comportat, en cert grau, com gilipolles. Però és justament aquest "com" el que ens col·loca en el grup dels mers imitadors.





Puntualment, ens hem permès jugar amb algunes de les característiques del gilipolles autèntic o, de manera indirecta, li hem rigut les gràcies o ens hem quedat callats davant les seves exhibicions de poder, el que ens converteix en partícips del seu collonada. No obstant això, el gilipolles de pacotilla sap, fins i tot en el fons, que ho és, acabarà penedint-se de les seves collonades i, si té el coratge desitjable, demanarà disculpes.





Llavors, conclou el documental, si un és capaç de dir-se a si mateix "sóc un gilipolles" està salvat, no té la bestiola arrelat. Com a molt és un burro, un pobre tipus, un infeliç que intenta compensar la seva inconsistència fent una mica el babau.





Estaria bé que reconeguéssim que portem aquest petit imbècil dins. Potser així, seríem capaços de localitzar abans als gilipolles autèntics, no prestar-los atenció i aïllar-los. Perquè ells també són un virus contra el qual encara no hem trobat la vacuna.