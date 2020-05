L'Hotel Balneari Vichy Catalan es prepara per obrir el 8 de juny

Des que el passat mes de març i a causa de l'estat d'alarma ocasionat per la crisi sanitària de la Covid-19, el Ministeri de Sanitat ordenés el tancament de tots els establiments d'allotjament turístic, l'Hotel Balneari Vichy Catalan situat a Caldes de Malavella va tancar les seves instal·lacions per fer front a una situació sense precedents.









Dos mesos després, l'equip de l'establiment termal està treballant ja en la reobertura que tindrà lloc el dia 8 de juny. De fet, els processos previs de desinfecció i higiene que seran auditats pel Laboratori Dr. Oliver Rodés pel que fa als espais físics i l'empresa Cristall International Standards en l'àmbit de la seguretat alimentària, s'iniciaran a finals d'aquest mes de maig.





El protocol de Laboratori Dr. Oliver-Rodés consta de 3 fases que garanteixen la consecució d'espais totalment segurs. En la primera fase es posarà en marxa el pla preventiu en què es revisaran les rutines dels usuaris i s'analitzarà si cal canviar-les o incorporar noves pautes. També s'estudiaran en aquesta primera fase, la freqüència i els productes de neteja que s'utilitzen per establir desinfeccions i neteges periòdiques.





El pla d'actuació que forma part de la segona fase es materialitza amb la desinfecció profunda, tant en ambient com en superfícies de tots els espais de l'Hotel Balneari Vichy Catalan. Amb aquesta finalitat, s'utilitza una nebulització en fred d'un biocida d'ampli espectre i acció ràpida davant virus, bacteris i fongs, especialment formulat per al seu ús en hospitals i centres sanitaris. La tercera i última fase consta d'un seguiment per assegurar la correcta

aplicació de totes les mesures establertes.





Pel que fa a les mesures preventives que s'han establert per a l'equip humà de l'

Hotel Balneari Vichy Catalan, cal destacar els controls periòdics de temperatura i la

impartició de formació específica per a la correcta col·locació i higienització dels

equips individuals de protecció, així com la informació sobre els protocols de seguretat a seguir durant la seva jornada laboral.





El conjunt arquitectònic de l'Hotel Balneari Vichy Catalan, la construcció va tenir lloc

entre els anys 1891 i 1898 seguint els cànons de l'estil modernista neo-mudèjar, ha

estat testimoni de nombrosos esdeveniments que han marcat la història contemporània:

diverses pandèmies i conflictes bèl·lics com la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil

espanyola.