Una vacuna dels EEUU assajada en humans mostra gran eficàcia contra el coronavirus

La companyia nord-americana Moderna ha anunciat dades clíniques positives d'ARNm-1273, el seu candidat a la vacuna contra el nou coronavirus, en l'estudi de fase 1 dirigit per l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses (NIAID).





Les dades d'immunogenicitat --és a dir, la capacitat de generar anticossos-- estan disponibles actualment per al nivell de dosi de 25 micrograms i 100 micrograms (edats 18-55) després de dues dosis (dia 43), i en el nivell de 250 micrograms (edats 18-55) després d'una dosi ( dia 29).





En concret, s'han observat augments de la immunogenicitat en els tres nivells de dosi. Tots els participants de 18 a 55 anys en els tres nivells de dosi van seroconvertir el dia 15 després d'una dosi única.









En aquest moment, les dades d'anticossos neutralitzants estan disponibles només per als primers quatre participants en cadascuna de les cohorts de nivell de dosi de 25 micrograms i 100 micrograms. D'acord amb les dades d'anticossos d'unió, la vacunació d'ARNm-1273 va provocar anticossos neutralitzants en els vuit participants, mesurats per assajos de neutralització per reducció de placa (PRNT) contra la SARS-CoV-2 viu. Els nivells d'anticossos neutralitzants en el dia 43 estaven per sobre dels nivells generalment observats en sèrums convalescents.





"Aquestes dades provisionals de la fase 1, encara que primerencs, demostren que la vacunació amb ARNm-1273 provoca una resposta immune de la magnitud causada per una infecció natural que comença amb una dosi tan baixa com 25 micrograms", han dit els experts.





Si els resultats dels propers assajos clínics són positius, la companyia afirma que podrà començar a distribuir la vacuna a gran escala entre finals d'aquest any o principis de 2021, segons informa 'The New York Times'.