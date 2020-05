Ciutadans pregunta per l'absència d'Espanya en el comitè científic europeu sobre el Covid-19

L'eurodiputada de Ciutadans Soraya Rodríguez ha preguntat aquest dimarts a la Comissió Europea "per què Espanya no forma part del comitè científic impulsat per l'executiu comunitari per assessorar la Unió sobre la pandèmia de la COVID-19". El comitè científic impulsat el passat 17 de març està presidit per la presidenta, Ursula von der Leyen, i el formen actualment 7 experts d'alt nivell de diferents estats membres.









Rodríguez ha mostrat la seva preocupació per l'absència d'Espanya en aquest comitè, i ha qualificat la decisió com "sorprenent", tenint en compte que "és dels més afectats per la pandèmia, en nombre de contagis i morts atribuïts a COVID-19 en Europa, així com el país del món amb més professionals sanitaris contagiats pel coronavirus ".









L'eurodiputada de Renew vol saber si "el Govern espanyol ha presentat candidatures" i, en aquest cas, "els motius pels quals la Comissió no les ha tingut en compte". "Espanya disposa d'importants centres d'investigació, experts epidemiòlegs, viròlegs de referència a Europa que podrien fer una gran tasca en aquest comitè científic que elabora directrius tècniques per a la gestió coordinada de la crisis", ha comentat l'europarlamentària 'taronja'.