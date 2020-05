Escarrer es baixa el sou un 50% al front de Meliá i suspèn el dividend i la recompra d'accions pel Covid

El conseller delegat de Meliá, Gabriel Escarrer, ha decidit, de forma voluntària, reduir la seva retribució fixa en un 50%, a el mateix temps que el consell d'administració ha acordat suspendre el repartiment del dividend entre els accionistes i el programa de recompra d'accions .









Donada la situació actual d'incertesa generada per la pandèmia de Covid-19, sobretot en el sector turístic, un dels més afectats per la crisi sanitària, el grup hoteler espanyol ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de totes les actuacions dutes a terme en aquest context.









En primer lloc, Escarrer ha decidit baixar-se el sou un 50% i suspendre temporalment l'esquema retributiu a curt termini, mentre que el consell d'administració veurà reduïda també en un 50% la seva retribució per les assistències i dietes en les comissions delegades durant el segon trimestre del 2020.





REBAIXA DE SOUS ALS DIRECTIUS

Així mateix, els llocs dels màxims òrgans de direcció, vicepresidents, directors d'operacions i directors d'hotel, que es van quedar al marge de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) llançat per als empleats dels seus hotels, oficines corporatives i regionals ubicades a Espanya, reduiran de forma voluntària els seus sous altre 50%, malgrat mantenir el desenvolupament habitual de les seves funcions.





D'altra banda, en el marc de la situació i impacte derivats del Covid-19, el consell ha acordat cancel·lar la proposta de distribució de dividends a compte de reserves de lliure disposició inclosa inicialment en els comptes anuals formulats el passat mes de febrer, amb l'objectiu d'enfortir la solvència i liquiditat de la societat.





De forma paral·lela, ha suspès de forma definitiva i anticipada el programa de recompra d'accions pròpies. Fins ara, la societat ha adquirit un total de 7,8 milions d'accions, corresponents a un 3,416% del capital social, i invertit un total de 46 milions d'euros, incloent despeses.





DIMISSIÓ DE SEBASTIÀ ESCARRER

El consell d'administració també ha acceptat la dimissió com conseller extern dominical de Sebastián Escarrer Jaume amb data 16 de maig de 2020, a qui ha agraït els serveis prestats per "pilotar la transformació de Grup Sol a Sol Meliá i la seva posterior sortida a borsa i liderar eficaçment en posicionar a l'empresa com una de les primeres empreses hoteleres de el món ".





En conseqüència, i fins que es produeixi un nou nomenament, el consell estarà format per 10 membres: sis consellers independents, tres consellers dominicals i un conseller executiu.





Finalment, el consell d'administració ha acordat convocar la pròxima junta general ordinària d'accionistes per als dies 10 i 11 de juliol de 2020 a primera i segona convocatòria, respectivament, tenint en compte totes les mesures i restriccions exigibles en matèria de mobilitat per a la preservació de la salut de les persones.