El Govern central fixa el 27 de juny com a data final de l'estat d'alarma

El Consell de Ministres es disposa a sol·licitar al Congrés dels Diputats una cinquena pròrroga de l'estat d'alarma fins a les 00.00 hores del 27 de juny, ampliació que s'espera que sigui l'última, han confirmat fonts de l'Executiu i parlamentàries.





La data figura ja en el decret que s'ha elevat a la reunió de Consell de Ministres d'aquest dimarts. Una de les principals novetats que incorpora el text, més enllà de la durada de la pròrroga, que per primera vegada és de poc més d'un mes, a diferència dels 15 dies habituals, és que permetrà que l'estat d'alarma pugui aixecar-se abans en aquelles províncies, illes o unitats territorials que hagin superat totes les fases de la desescalada.





Una opció que ja va avançar la vicepresidenta primera de l'Executiu, Carmen Calvo, en la seva compareixença aquest dilluns davant del Congrés dels Diputats, i que es materialitza en el decret.









L'apartat sisè del decret preveu que la superació de totes les fases del pla de transició farà que "quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats territorials", amb l'objectiu que les restriccions imposades per l'estat d'alarma només es quedin allà on siguin "indispensables". D'aquesta manera, aquest punt sisè desenvolupa el model d'alarma "gradual" que ve defensant el Govern espanyol.





COVOBERNANÇA





El decret permetrà al Govern central acordar amb cada comunitat autònoma la modificació, ampliació o restricció de les unitats d'actuació i les limitacions respecte a la llibertat de circulació de les persones "per tal d'adaptar-les millor a l'evolució de l'emergència sanitària a cada comunitat autònoma", plasmant així la voluntat de l'Executiu d'actuar sota el sistema de cogovernança amb les autonomies.





El text incorpora a més un apartat dedicat a l'educació, en el qual estableix que "les administracions educatives competents podran disposar la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació, sempre que s'acordi la progressió a fase II o posterior en un determinat àmbit territorial d'acord amb les previsions d'aquest acord. Les activitats educatives es mantindran a través de les modalitats a distància i on line, sempre que resulti possible".