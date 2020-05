Naturgy celebrarà la seva junta general d'el 26 de maig de manera telemàtica

Naturgy celebrarà la seva junta general d'accionistes, que tindrà lloc el proper 26 de maig, de forma exclusivament telemàtica, davant la previsible extensió de l'estat d'alarma i les limitacions de mobilitat a les persones per la crisi sanitària de l'coronavirus.













Segons ha informat l'energètica a la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV), el consell d'administració de la companyia ha acordat aquesta decisió, que farà així que l'Assemblea anual es dugui a terme "sense assistència física d'accionistes i representants".





Al principi, la junta de Naturgy es va convocar per al passat 17 de març, tot i que va haver de ser ajornada per l'esclat de la pandèmia de l'coronavirus, sent reconvocada per al 26 de maig, tot i que ja en la convocatòria de el passat mes d'abril es advertia de la possibilitat que la seva celebració pogués ser telemàtica, com finalment passarà.





Així, perquè els accionistes puguin exercir els seus drets d'assistència, representació, informació i vot a la junta, el grup ha habilitat diversos mitjans de comunicació a distància, ja sigui a través de correu electrònic, correu postal o mitjançant la plataforma de

vot electrònic habilitada per a això, o de forma simultània a la celebració de l'esdeveniment.





PAGAMENT DE DIVIDEND COMPLEMENTARI DE 0,010 EUROS.

A la junta, l'energètica sotmetrà a aprovació dels seus accionistes el pagament dels 0,010 euros com a dividend complementari que queden pendents respecte a la proposta original de 0,603 euros que el consell havia fet per a la convocatòria inicial.





El passat mes de març, l'òrgan rector de la companyia ja va donar llum verda a l'pagament de l'dividend a compte de 0,593 euros bruts a càrrec de l'exercici 2019, que es va fer efectiu el 25 de març.





La companyia presidida per Francisco Reynés va decidir procedir al seu pagament per tal d'evitar que aquesta crisi sanitària afectés "negativament als seus accionistes, i en especial als més de 70.000 minoritaris".