La Zona Franca crea BNEW, un esdeveniment disruptiu per reactivar l'economia de Barcelona

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha presentat aquest matí davant els mitjans de comunicació un nou esdeveniment disruptiu i innovador que aposta per les possibilitats i el canvi de paradigma econòmic que ofereixen les noves tecnologies per ajudar a reactivar l'economia. Es tracta de BNEW - Barcelona New Economy Week que tindrà lloc del 6 al 9 d'octubre d'aquest any simultàniament en diferents emblemàtics de la ciutat de Barcelona. BNEW no serà una fira sinó un esdeveniment B2B -100% professional- i amb caràcter híbrid -físic i digital- que aglutina esdeveniments globals de Logística, Real Estate, Indústria Digital, Ecommerce i Zones Econòmiques, tots ells amb un denominador comú: la nova economia.





Durant l'acte de presentació el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha explicat que "BNEW se celebrarà a diferents edificis singulars de Barcelona, tots ells amb espais oberts, diàfans, digitals i compromesos amb la Agenda 2030 i apostarà per les possibilitats, noves formes i canvi de paradigma econòmic que ofereixen les noves tecnologies". Navarro ha afegit que "Barcelona serà del 6 al 9 d'octubre la capital mundial de la nova economia amb un gran esdeveniment que ajudarà a reactivar l'economia del territori i al seu teixit empresarial, oferirà una gran oferta de valor als principals sectors econòmics, crearà oportunitats i sinergies entre els sectors de la logística, l'immobiliari, l'ecommerce, la indústria digital i les zones econòmiques, accelerarà la innovació i donarà suport al talent".









Per la seva banda, la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, ha afirmat que "es tracta d'un nou esdeveniment mai vist abans i estic convençuda que suposarà una revolució que marcarà el futur dels nous esdeveniments. BNEW crearà sinergies entre els 5 sectors d'activitat que estaran presents, explorant oportunitats i avançant conjuntament en un entorn col·laboratiu, tot això posant tot el focus d'atenció en el coneixement, el networking, la innovació i el talent".





Al mateix temps, la directora general del CZFB ha explicat que "Barcelona New Economy Week està impregnat d'una nova manera de pensar i de fer i serà un punt de trobada on els negocis i el progrés empresarial es fusionin amb la riquesa cultural, arquitectònica i artística d'una ciutat avantguardista com és Barcelona".





Un format fresc amb Podis de coneixement





La proposta de coneixement de BNEW es basa en uns pòdiums que permetran a tots els participants desenvolupar-se, ampliar coneixements, resoldre dubtes, anticipar-se al futur i retroalimentar de les opinions d'altres experts en un format sense precedents, àgil i innovador. Els pòdiums de coneixement estan formats per Inspirational Talks, debats, entrevistes en profunditat amb professionals singulars i panells. En BNEW es tractaran temes en profunditat dirigits a directius i quadres de comandament d'empreses per aconseguir el màxim rendiment, tant personal com dels seus equips. Entre els principals Inspirational Speakers que ja han confirmat la seva participació en BNEW cal destacar a Celia Tham, emprenedora i tecnòloga, Luca Lazzarini, expert en formació i comunicació comercial, Marc Vidal, expert en transformació digital i economia 4.0., Elsa Punset, experta en educació i intel·ligència emocional aplicada al canvi, Alicia Asín, experta en intel·ligència artificial, IOT i Big Data, o Sandra Pina, experta en sostenibilitat i empresa, entre d'altres.





Pel que fa als debats sectorials es tractaran temes relacionats amb l'activitat i la relació comercial post Covid-19, la digitalització, el 5G, les noves tecnologies, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la igualtat d'oportunitats professionals per homes i dones, els reptes de la ciberseguretat, la indústria 4.0, les conseqüències del Brexit, l'emprenedoria, etc. L'oferta de coneixement de BNEW es completarà amb entrevistes amb professionals singulars que han destacat per la seva contribució al canvi de paradigma d'alguns models de negoci o han realitzat aportacions significatives en els seus sectors o camps d'acció, així com amb panells d'experts que desenvoluparan temes d'interès.





L'oferta de coneixement de BNEW es podrà seguir de forma presencial, amb una reserva prèvia, o mitjançant streaming, des de qualsevol lloc del món en directe o en diferit, per mitjà de la plataforma digital de BNEW.





Una oferta de networking molt potent que obrirà nous horitzons





El Networking serà un dels aspectes més potents i destacats de BNEW, ja que permetrà accedir a una àmplia agenda de contactes, programar reunions presencials i aconseguir contactes digitals de qualsevol lloc del món. Per tant, permetrà crear relacions productives, optimitzant el temps dels participants amb el target adequat i generant les màximes oportunitats per a les empreses. El Networking de BNEW permetrà realitzar agendes de contacte presencials en funció de les necessitats i les oportunitats de recerca generades per cada un dels participants. I al mateix temps permetrà contactar amb potencials clients i col·laboradors a través de la plataforma digital.





La plataforma digital BNEW permetrà posar en contacte interessos mutus de participants en funció de les necessitats mostrades per cada un dels participants en el moment de registrar, tot això creuant totes les dades de cada un dels 5 sectors participants: Logística, Immobiliari, indústria Digital, Ecommerce i Zones Econòmiques.





El més nou en innovació i tendències i una gran aposta pel talent





BNEW també serà el lloc ideal per llançar serveis i productes disruptius. Un espai per descobrir l'últim en innovació i tendències de cada sector que permetrà reforçar els avantatges competitius de les empreses. Aquestes innovacions es podran veure i conèixer-se de forma sensitiva, en la modalitat presencial, i en forma de presentacions audiovisuals a través de la plataforma de BNEW. Tot això del 6 al 9 d'octubre a Barcelona.