El Covid-19 a les residències: un drama previsible

El coronavirus ja ha deixat més de 3.400 morts a les residències catalanes, fet que suposa més d'un terç de les morts que aquesta malaltia ha provocat en el territori. Aquesta catàstrofe seria més comprensible si hagués estat inevitable, però no és el cas.









Al 2019 el sindicat d'infermeria SATSE va denunciar en un estudi el greu dèficit d'infermers que pateixen les residències a Espanya, amb només 0,06 professionals per cada llit, "fent impossible oferir una atenció i cures amb la seguretat i qualitat que les persones grans es mereixen ", denuncia el sindicat.





Amb la pandèmia del Covid la capacitat en aquests centres "no ha millorat res, fins i tot està pitjor", explica Rafael Ruiz Reina, responsable del sector sociosanitari de SATSE Catalunya, a CatalunyaPress.





El personal de les residències s'ha vist empès a una lluita que en moltes ocasions no podien guanyar, perquè no tenien capacitat. Per aquest motiu ara des de SATSE reclamen més professionals per no repetir "errors del passat".





De la mateixa manera, des del sindicat demanen que les institucions facin una "auditoria integral" per conèixer la situació real que es viu a les residències de Catalunya, amb independència que siguin públiques, privades o concertades. CatalunyaPress ha preguntat a la consellera i portaveu del govern, Meritxell Budó, si atendrien a les reivindicacions del sindicat:









En la resposta, la consellera remarca la diferència entre les residències de titularitat pública i privada, intentant-se distanciar del que passa als centres controlats per empreses. Des del sindicat, admeten que les residències públiques tenen millors condicions que les privades: "Estan a les antípodes", diu Rafael Ruiz Reina.





La ràtio de d'infermers per llit és superior a les públiques i, a més, els professionals estan més ben pagats: "Mentre en una privada un infermer cobra entre 1.200 i 1.300 euros, en les residències de la Generalitat cobren 1.900", afirma el representant de SATSE .





El sindicat també denuncia pràctiques abusives cap als empleats dels centres privats "Hi ha personal amb Covid-19 que està rebent pressions per reincorporar-se a risc de perdre la feina", denuncien.





Per aquest motiu, demanen que la Generalitat intervingui el sector i estableixi "una ràtio per llei", perquè tant els centres públics com privats hagin de complir amb una sèrie de criteris que garanteixin el benestar de la gent gran. "De moment només fan recomanacions", assenyala Rafael Ruiz Medina.