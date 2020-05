Marcos de Quinto abandona Ciutadans per l'acostament d'Arrimadas amb el Govern central

El diputat de Ciutadans Marcos de Quinto ha comunicat avui a la presidenta del partit, Inés Arrimadas, que ha decidit deixar la formació política per "diferències amb algunes decisions", encara que les reconeix com a "legítimes i democràtiques". L'anunci es produeix el mateix dia en què Cs ha anunciat un acord amb el Govern espanyol per donar suport una altra pròrroga de 15 dies a l'estat d'alarma.





Així ho ha exposat en el seu compte de Twitter, on desitja el millor a Ciutadans el seguir creuendo que "és un partit absolutament necessari" a Espanya.









De Quinto no explica exactament quines decisions del partit són les que li han motivat a fer aquest pas, però ho ha anunciat unes hores després que el Govern central i la formació taronja anunciessin un acord perquè Ciutadans doni suport a la pròrroga del decret d'alarma. El diputat ja va comunicar el seu malestar amb la decisió del seu partit de recolzar l'anterior pròrroga del decret d'alarma que va portar el Govern central al Parlament.