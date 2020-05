Marcos de Quinto, el nou repudiat del Ciutadans d'Arrimadas

Inés Arrimadas està redissenyant Ciutadans i no vol díscols. Fa pocs dies CatalunyaPress entrevistava Carina Mejías , qui va abandonar el partit després d'entendre que ja no hi ha debat intern. Avui, un altre dels homes forts de Ciutadans es veu a la corda fluixa: Marcos de Quinto. L'empresari està fora de les reunions setmanals de la direcció taronja, i sembla que ja no tornarà a el nucli dur del partit.









Arrimadas va perdre la confiança en De Quinto després que aquest anunciés la seva intenció de trencar la disciplina de vot en l'útima pròrroga de l'estat d'alarma, on la formació taronja va acabar donant el seu suport a Pedro Sánchez. La presidenta de Ciutadans, que ara busca un to més conciliador, tampoc ha vist amb bons ulls el tuit de De Quinto on diu "pallasso" a Pablo Iglesias.









Inés Arrimadas ha anunciat aquest dilluns la incorporació d'Edmundo Bal a Comitè Permanent de Ciutadans. Amb la seva arribada, la cúpula de el partit queda composta per set persones: Bal, Marina Bravo, Carlos Cuadrado, Jose María Espejo-Saavedra, Joan Mesquida, Melisa Rodríguez i la seva presidenta, Arrimadas.