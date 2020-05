Yolanda Díaz aventura uns pressupostos d'"emergència" pactats amb Ciutadans

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dilluns que és possible arribar a un acord amb Ciutadans per tirar endavant uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) d'"emergència" per a 2021. De fet, ha informat que li "consta" que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja està treballant en el document, i que l'Executiu està buscant "els suports necessaris", amb una "enorme versatilitat".









En una entrevista a Onda Cero, la dirigent d'Unides Podem ha assegurat que és "optimista" al respecte, després de la "votació de la setmana passada" al Congrés per a l'última pròrroga de l'estat d'alarma, que el Govern va aconseguir tirar endavant després d'un acord amb Ciutadans i amb el PNB.





"Més enllà de les diferències polítiques, sí que és possible posar-se d'acord en un programa pressupostari d'emergència. Ho dic de veritat i per descomptat treballarem perquè sigui així", ha afirmat, després d'insistir que creu possible l'acord tot i les "moltes diferències polítiques" que hi ha entre Unides Podem i Ciutadans.