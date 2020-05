El TSJC planteja si Mas pot seguir cobrant el sou d'expresident després de la condemna pel 9N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat a la Fiscalia que es posicioni sobre si el sou percebut per Artur Mas com a expresident de la Generalitat afecta la pena d'inhabilitació per impulsar la consulta d'el 9N.









En una providència, la sala civil i penal del TSJC fa aquesta petició al Ministeri Públic després de rebre una comunicació de la Conselleria de Presidència de la Generalitat al respecte.





L'escrit, signat pel president del TSJC, Jesús María Barrientos, que va enjudiciar a Mas costat de les exconselleras Joana Ortega i Irene Rigau, demana a la Fiscalia que informi "si els emoluments percebuts com a prerrogativa de l'expresident de la Generalitat s'han d'incloure entre els honors annexos al càrrec públic afectat per la pena d'inhabilitació ".





Artur Mas va ser condemnat per desobediència a una inhabilitació d'un any i un mes per exercir càrrecs públics en l'àmbit local, autonòmic estatal ia exercir funcions de govern en l'àmbit autonòmic o estatal, i va estar inhabilitat fins al 23 de febrer d'aquest any.





En la mateixa providència, el TSJC demana a la mateixa Conselleria que informi de si, des del 9 d'octubre de 2019 a l'actualitat, Joana Ortega ha rebut algun pagament o ha dut a terme activitats retribuïdes per part de la Generalitat i qualsevol dels seus ens dependents, per a verificar el "compliment efectiu" de la seva condemna.





Precisen que, en cas d'haver percebut algun emolument o haver desenvolupat alguna activitat retribuïda, s'especifiqui de quin tipus, la naturalesa del nomenament i el concepte del percebut.





El TSJC ja va portar als jutjats a l'exconsellera al considerar que presumptament havia incomplert la seva pena de nou mesos d'inhabilitació per impulsar el 9N al fitxar com a assessora de la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat el 17 de maig del 2019.





El tribunal va sospitar que Ortega va poder incomplir la pena d'inhabilitació, que finalitzava el 19 d'octubre de 2019, al constatar la "incompatibilitat" del càrrec amb la condemna.





Ortega va fitxar aquest maig per assessorar la titular del departament, Àngels Chacón, en projectes transversals en matèria de foment de l'economia productiva, i va percebre un import brut de 32.110,84 euros entre maig i octubre de 2019.





En el cas de l'exconsellera Irene Rigau, condemnada a sis mesos d'inhabilitació pel seu paper en el 9N, el tribunal ja va donar per complerta la pena al desembre de 2019.