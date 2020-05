Sánchez demana disculpes per la falta de recursos i la gestió precipitada de la pandèmia

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat avui disculpes als ciutadans pels errors que hagi pogut cometre en la gestió de la crisi, tant per la urgència en els temps com per la "penúria en els recursos".









Així ho ha fet aquest matí davant del ple de Congrés dels Diputats on ha acudit per demanar el suport a una pròrroga de l'estat d'alarma per altres quinze dies.





Sánchez ha volgut reconèixer la tasca de tots els representants públics de totes les escales de les administracions perquè han estat prenent decisions des de "la sorra de l'acció directa" mostrant "comprensió cap als errors" que hagin pogut cometre.





En aquest context, ha demanat també disculpes pel "errors propis" dictats sempre, segons ha dit, "per la urgència en els temps, per la penúria en els recursos, per l'excepcionalitat i l'absència de precedents en la crisi i la seva grandària descomunal".