El vot a favor del PNB salva la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha confirmat el vot a favor del seu partit a la pròrroga de l'estat d'alarma en el procés de desescalada que s'està duent a terme i perquè el decret recull les seves peticions sobre diferents aspectes, però ha insistit que s'haurà de complir amb la cogobernança compromesa amb els governs autonòmics.









Durant la seva intervenció en el Ple del Congrés, que debat l'aprovació d'aquesta pròrroga, el portaveu nacionalista ha dit també que el seu partit recela de la possibilitat que s'afrontin per al futur reformes de lleis sanitàries per tenir eines de direcció després de l'estat de alarma, perquè podria servir, sospita el PNB, per "recentralitzar" competències en mans de les comunitats.





"Ja hi ha hagut alguns globus sonda", ha dit Aitor Esteban. "Es diu que hi ha 17 sistemes sanitaris, que cal un comandament únic", ha afegit, per concloure que si s'avança per aquest camí el PNB s'oposarà.