La creació de societats s'enfonsa un 72% a l'abril pel Covid-19

La constitució de societats es va desplomar un 72,1% al mes d'abril respecte al mateix mes del 2019, coincidint amb l'aplicació de l'estat d'alarma i la paralització d'activitats no essencials per la pandèmia del Covid-19, segons l'última estadística mercantil del Col·legi de Registradors d'Espanya.





En concret, a l'abril d'aquest any es van crear 2.454 societats, enfront de les 8.782 que es van constituir en el mateix mes de 2019. comunitats com Madrid, Andalusia o Catalunya amb prou feines van formalitzar a l'abril 500 constitucions, davant de les dades d'abril de l'any passat, quan van crear entre 1.400 i més de 2.000 empreses.





En termes relatius, els majors retrocessos interanuals, superiors al 80%, es van registrar a Ceuta i Melilla (-88,9%), Catalunya (-88,4%), Canàries (-86,9%) i Castella-la Manxa (-82,7%), mentre que els més moderats es van donar a Navarra (-29%), Múrcia (-32,5%) i Balears (-36,9%).





Els registradors apunten que les ampliacions de capital es van enfonsar un 61% a l'abril respecte al mateix mes del 2019, des de les 2.502 de l'any passat a 975 a l'abril d'aquest any.





Catorze comunitats van retallar les ampliacions de capital per sobre del 50%. Els majors descensos, superiors al 70%, van correspondre a Canàries (-76%), Extremadura (-74,4%), País Basc (-72,7%) i Aragó (-70,7%), mentre que els menors es van registrar a les Balears (-41,8%), Múrcia (-43,3%) i Navarra (-50%).









CAUEN ELS EMPRESES A CONCURS





Els registradors també assenyalen que a l'abril es va produir una caiguda generalitzada de les inscripcions de concursos de creditors del 84,8%, des dels 285 concursos d'abril de l'any passat a 44 en el mateix mes de l'exercici actual.





Els concursos voluntaris van sumar 27 a l'abril, un 86,4% menys que en el mateix mes de 2019, mentre que els concursos necessaris van baixar un 80,2% interanual, fins a totalitzar 17.





"Caldrà esperar als propers mesos per poder obtenir una visió de mica en mica més propera a la realitat empresarial en relació als concursos de creditors declarats", apunten els registradors, que recorden que el Reial Decret 16/2020 de 28 d'abril s'amplia fins al 31 de desembre els terminis per a presentar concurs voluntari, impedint també fins a aquesta data la presentació d'un concurs necessari per ajudar les empreses que puguin tenir problemes financers temporals.