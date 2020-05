Uber acomiada el 14% dels seus treballadors a través de Zoom

Els empleats de la companyia van saber que estaven a l'atur a través d'una simple trucada de vídeo per Zoom que va durar tres minuts.

















La firma americana ha afirmat mitjançant un comunicat que la decisió de prescindir d'aquests treballadors respon a les conseqüències que està deixant en els comptes de la companyia la pandèmia, que ha provocat una caiguda de l'80% en les reserves de viatges.





En una trucada de vídeo multitudinària, que ha fet pública el diari britànic Daily Mail, la directora de Centre d'Excel·lència de Uber a Phoenix (la seva oficina de servei a client), Ruffin Chaveleau, va comunicar a el personal que aquest era el seu últim dia.

















"El nostre negoci de viatges compartits s'ha reduït en més de la meitat. No hi ha feina suficient per a molts empleats en la primera línia d'atenció a client. Com a resultat d'això, vam eliminar 3.500 llocs d'atenció a client", van ser les paraules amb les que Chaveleau va arrencar el seu discurs per, tot seguit, sentenciar: "El teu lloc s'ha vist afectat i avui serà el teu últim dia de treball amb Uber. Seguiràs en nòmina fins a la data indicada en el seu document d'indemnització".





Chaveleau va arribar fins i tot a emocionar quan va tractar de demanar disculpes als empleats per haver de donar-los les notícies a través d'una simple trucada de vídeo.





"Ningú vol rebre una trucada així. Amb tothom a distància i un canvi d'aquesta magnitud, havíem de fer això de manera que s'informés el més ràpid possible perquè no ho escoltin a través de rumors".