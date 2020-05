Ciutadans dóna suport al Govern per responsabilitat però descarta una entesa a llarg termini

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, ha dit aquest dimecres al president de Govern, Pedro Sánchez, que la formació taronja no s'ha convertit en el nou aliat del seu Executiu per donar suport una altra pròrroga de l'estat d'alarma, i que simplement actua amb la responsabilitat que els seus socis no mostren.





"No s'equivoqui, no té un nou soci, els seus socis són aquests que li deixen ara a l'estacada. El que té és un partit d'Estat que, sempre que faci propostes moderades que siguin bones per als espanyols i si abandona l'arrogància i va pel camí del consens, comptarà amb el nostre suport ", ha declarat en el Ple de la Cambra Baixa.









Durant el debat, Bal ha repassat les condicions que Sánchez ha acceptat per aconseguir el vot favorable de Cs a una nova pròrroga de l'estat d'alarma i ha defensat la necessitat de mantenir-lo quinze dies més perquè, després de més de dos mesos amb la població confinada per frenar el contagi del coronavirus, ara no es pot córrer el risc de "fer un pas enrere".





El diputat ha instat el president de Govern a complir tot el que s'ha acordat amb Ciutadans i ha subratllat que el seu grup no vota aquest dimecres "a favor d'un Govern", sinó que vota sí a la pròrroga "per responsabilitat".





A més d'exigir al president que no "amenaci" a l'oposició amb les conseqüències de no mantenir l'estat d'alarma, ha instat els grups que votaran que no --tant els que en el seu moment van donar suport a la investidura de Sánchez com a Vox o al PP-- a fer "política útil" com Cs. "Això és el que ens reclamen els espanyols, que ens posem d'acord", ha afegit.