CaixaBank llança Smart Allocation i obre la seva plataforma en línia de fons a tots els clients

CaixaBank ha llançat les carteres Smart Allocation, una nova solució de gestió discrecional que ofereix una gestió dinàmica amb major control de la volatilitat a través d'un model quantitatiu que identifica diferents escenaris de mercat per ajustar el nivell de risc de la cartera modificant el pes en renda variable dins de cada perfil.





Aquestes carteres estan dirigides a clients assessorats de Banca Privada i Premier que busquen tenir exposició a mercats atenuant l'efecte dels extrems dels cicles de valoració en renda variable i es poden contractar amb una inversió inicial de 6.000 euros, ha informat el banc presidit per Jordi Gual aquest dimecres en un comunicat.





El model matemàtic de les Smart Allocation utilitza variables que analitzen el cicle econòmic, el valor relatiu entre els actius i les tendències a curt termini en els preus, i tenint en compte aquestes tres variables identifica diferents escenaris de mercat que generen ajustos a la cartera.





Així, si el model s'anticipés l'arribada d'un període baixista, la cartera disminuirà de manera significativa l'exposició en renda variable, mentre que requereix d'una major confirmació dels escenaris alcistes per incrementar les posicions.









Aquesta nova gamma de carteres permet triar entre diferents perfils en funció de l'pes en renda variable i d'acord a les expectatives de rendibilitat de client i a l'horitzó temporal de la inversió: tranquil·litat (màxim de 30% en renda variable i amb un horitzó a quatre anys); patrimoni (màxim de 60% en renda variable, de quatre a sis anys) i inversió (màxim de 100% en renda variable, amb un horitzó superior a sis anys).





Les carteres inverteixen en els 11 fons Smart de CaixaBank Asset Management que, a partir d'ara, compartiran amb les carteres Smart Money, i que cobreixen tota la tipologia d'actius.

Amb les Smart Allocation, CaixaBank completa la seva oferta de solucions de gestió discrecional amb dues gammes diferenciades: la gamma Smart, composta per les carteres Smart Money i Smart Allocation, de gestió indiciada; i la gamma Master, de gestió activa amb l'assessorament de terceres gestores en determinades classes d'actiu.





L'entitat ha destacat que amb aquestes dues gammes es consolida com a líder en gestió discrecional a Espanya amb més de 25.000 milions d'euros sota gestió: la gamma Smart compta amb més de 1.600 milions d'euros i la gamma Màster suma més de 20.400 milions d'euros, al que se sumen les carteres Asset Plus, disponibles per a clients de CaixaBank Wealth i que compten amb més de 3.200 milions d'euros sota gestió.





PLATAFORMA OCEAN





Pel que fa a Ocean, la seva plataforma en línia de gestió de fons, CaixaBank ha decidit obrir-la a tots els seus clients, i ha incorporat al seu catàleg els fons de CaixaBank Asset Management alhora que ha reduït l'import mínim d'aportació en terceres gestores des dels 20.000 euros als 600 euros, excepte si el fullet marqués un import superior, que seria el que s'aplicaria.





Des del seu llançament el 2019, s'han realitzat més de 31.900 operacions amb un volum intermediat de més de 749 milions d'euros.