CaixaBank avança 100 milions en prestacions per desocupació a 138.000 persones

CaixaBank ha avançat aquest divendres el pagament de 100 milions d'euros en concepte de prestacions d'atur per a un total de 138.000 persones afectades per un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO).









Aquesta operació és fruit del conveni signat pel Ministeri de Treball i el Servei Públic d'Ocupació (SEPE) amb les entitats financeres el passat 7 de maig amb l'objectiu que les prestacions per desocupació s'abonin als que tinguin reconegut el dret al subsidi sense esperar a la data tradicional de cobrament, ha recordat el banc en un comunicat.





D'aquesta manera, CaixaBank ha estat una de les primeres entitats financeres a posar en marxa aquesta mesura, que ha permès que els clients disposin de diners des de primera hora d'aquest divendres sense haver de sol·licitar-ho expressament i sense cap cost.





Pel que fa als perceptors que encara no hagin pogut rebre la prestació per no estar tramitat el cas, la tindran al seu compte pròximament, a mesura que les autoritats remetin la informació necessària per al pagament.





A aquest procediment especial per a clients en ERTO que encara no havien rebut la seva prestació cal sumar l'avançament del pagament del subsidi per a aquells que ja ho venien cobrant en mesos anteriors o tenien tramitada la seva situació, una operació que CaixaBank va realitzar el 3 de maig.





D'aquesta manera, el banc presidit per Jordi Gual va avançar la prestació per desocupació a 1,4 milions de clients per un import de 1.041 milions d'euros.





PENSIONS

A més, CaixaBank ha efectuat aquest divendres el pagament de les pensions als seus clients jubilats, el que es tradueix en l'ingrés d'un total de 1,8 milions de pensions domiciliades per uns 2.000 milions d'euros.





La data habitual de cobrament de les pensions és el dia 25 de cada mes, si bé des de la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia CaixaBank ha avançat el dia de cobrament.