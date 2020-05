El Govern reobrirà les escoles a partir de l'1 de juny en els territoris en fase 2

La Conselleria d'Educació de la Generalitat començarà a reobrir les escoles i instituts a partir de l'1 de juny a les àrees sanitàries que es troben en la fase 2 de la desescalada per la pandèmia del nou coronavirus, per a activitats no lectives i grups reduïts en els cursos de canvi d'etapa --amb caràcter voluntari-- i tutoria personalitzada a l'alumnat que ho requereixi.





Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una roda de premsa telemàtica en què ha presentat el pla de desconfinament escolar, que el Procicat ha validat.





Bargalló ha assegurat que aquest curs acadèmic finalitzarà el 19 de juny i que no es tornarà a reprendre presencialment i acabarà telemàticament, i ha dit que cada centre educatiu ha de presentar el seu pla, que serà validat per la inspecció educativa, raó per la qual territoris que dilluns que ve poden entrar en fase 2 no reobrin fins a l'1 de juny.





Preguntat per l'ús de la mascareta, ha explicat que el professorat no necessitarà portar mascaretes "si no interactua amb l'alumne" i pot mantenir la distància social.





El conseller ha detallat per a l'etapa 0-3 anys que les llars d'infants no podran acollir a nens de fins a 12 mesos per la seva "risc immunològic", i que per a la resta estan autoritzats a fins a cinc alumnes per espai i sense menjador: a més, es prioritzarà a aquells nens de famílies que no puguin teletreballar.





A Infantil i Primària, l'etapa compresa entre els 3 i 6 anys les escoles podran acollir alumnes els pares no poden teletreballar, en grups de màxim de 13 alumnes i entre les 9 i 13 hores.





A la resta de Primària, es podrà donar acompanyament als alumnes de sisè de Primària, que conclouen etapa, en grups de fins a 13 estudiants, al que es podrà sumar atenció personalitzada de tutor amb cita prèvia a qualsevol alumne de qualsevol etapa, en una mesura excepcional i no contínua.









Pel que fa als instituts, es podrà donar acompanyament educatiu presencial durant juny a alumnes que canviïn etapa: quart d'ESO, segon de Batxillerat i segon de graus formatius de FP que acabin etapa o es preparin per a la selectivitat, en grups de fins a 15 estudiants, al que se suma la possibilitat de tutories individualitzades acordades per a alumnes i famílies de la resta de cursos.





El conseller d'Educació ha explicat que encara no tenen "tancada" la proposta per als centres d'educació especial, però ha apuntat que és possible que sigui centre a centre.





NO A UNA "DOBLE CÀRREGA"





Bargalló ha considerat que aquesta possibilitat voluntària per part de l'alumnat d'acudir als centres en què canvien etapa per a activitats no lectives no ha de provocar que el professorat tingui una "doble càrrega" perquè el curs s'acabarà telemàticament.





Pel que fa a l'inici de curs al setembre, ha afirmat que s'ha de ser conscient que s'estarà en una "emergència educativa", amb un alumne per cada 4 metres quadrats, i que la prioritat és que tots els alumnes puguin anar als centres de manera presencial, per la qual cosa s'hauran de redistribuir espais i buscar cessions puntuals més enllà de les escoles per a aquells que ho necessiten, pel que ha demanat als centres que analitzin les seves disponibilitats.





El conseller també ha subratllat que de cara al setembre s'ha d'assegurar una "connectivitat real" de tot l'alumnat, ja que s'ha d'estar preparat per si cal un eventual nou confinament, i ha assenyalat que s'haurà de fer un treball específic amb els centres d'alta complexitat perquè acostumen a trobar-se en zones que no disposen de molts espais comunitaris lliures.