Els pedagogs ho tenen clar: tornar a les aules al juny és "prematur"

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya (Copec) ha afirmat aquest dimarts que la tornada a l'escola al juny és "prematura" si no es fa de manera molt selectiva, amb grups reduïts d'alumnes i només per fer acompanyament, començant amb els alumnes més vulnerables i amb condicions de desprotecció.





En un comunicat, ha considerat que actualment les aules "no estan preparades" per acollir un nombre reduït d'alumnes i es necessiten molts espais per garantir la seguretat sanitària, cal reorganitzar els espais comuns i un canvi i adequació d'horaris i s'ha preguntat si el material sanitari estarà disponible al juny.





Ha advocat per uns criteris clars d'actuació, unes mínimes mesures que tots els centres escolars han de complir i, sobretot, abans de posar-se en marxa, des de la responsabilitat de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, "la verificació que la instal·lació escolar compleix les recomanacions i reglamentacions sanitàries establertes".





Malgrat considerar prematura la volta a l'escola si no es fa de manera selectiva, ha vist "positiu" facilitar una transició adequada a l'alumnat que canvia d'etapa o centre, enfocada des d'un vessant pedagògica socialitzadora, afectiva i emocional.









Ha assenyalat que el fet de tornar a l'escola al juny no assegura una millora curricular i que és "molt complex" garantir les condicions sanitàries, sobretot en els alumnes més petits d'Infantil.





Ha afirmat entendre la necessitat d'una resposta a la conciliació familiar, però ha assenyalat que l'obertura d'escoles al juny "no ha de quedar subordinada a aquesta necessitat, sinó que ha de tenir la finalitat pedagògica d'educar", de manera que cal trobar un equilibri.





RECONEIXEMENT A AL PROFESSORAT





El Copec ha remarcat el gran esforç dels docents durant el confinament, i ha dit que si finalment es reobren escoles al juny caldria "o bé disminuir la càrrega a mestres i professors o bé reforçar incorporant professionals de l'educació de suport per a l'atenció presencial".





Els pedagogs catalans també han vist aconsellable que, depenent de la fase de desconfinament, es realitzin casals d'estiu adaptades a les noves circumstàncies, amb grups reduïts evitant les aglomeracions i excursions massificades.