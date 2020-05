Reobrir les escoles? L'OMS adverteix que potser és massa aviat

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreye, ha demanat als països que estudien obrir els col·legis que tinguin en compte que encara no se sap amb exactitud la transmissió i la gravetat del coronavirus en els nens.





Així mateix, aconsella a aquests països que abans d'obrir un centre educatiu reflexionin també sobre l'epidemiologia de la zona en la qual es troba el centre educatiu i les capacitats de mantenir les mesures d'higiene en aquests entorns escolars.





En una roda de premsa, Tedros ha recordat que per poder començar els plans de desescalada, les regions han de respondre afirmativament a aquestes qüestions: l'epidèmia està sota control?, el sistema sanitari pot fer front a un ressorgiment dels casos una vegada es relaxin les mesures? i els sistemes de vigilància són capaços de detectar i gestionar els casos de contagi i els seus contactes?









A Espanya s'ha descartat reprendre tota la docència presencial durant aquest curs, excepte per a classes voluntàries de repàs a determinats cursos, també de reforç per als estudiants més endarrerits, i per a alumnes menors de 6 anys els pares estiguin treballant, cosa que es produiria en la fase 2 de la desescalada, com a molt aviat a finals de maig.





En tot cas, aquest dilluns 11 de maig, poden obrir els col·legis d'aquells territoris que han entrat en la fase 1 de la desescalada per a la seva desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives, guardant una distància de seguretat de dos metres, amb la deguda protecció dels treballadors i limitant al màxim possible l'ús de documents en paper i la seva circulació.





Per al proper curs, la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha anunciat que les classes hauran de reduir el seu nombre d'alumnes a la meitat el proper curs 2020-2021, amb un màxim de 15 per aula, si abans no arriba la vacuna contra la coronavirus. En aquest supòsit, caldria compaginar, a més, la docència presencial amb la telemàtica.





La ministra ha convocat aquest dijous 14 de maig la Conferència Sectorial d'Educació per a reunir-se de forma telemàtica amb els consellers educatius de tots els governs autonòmics a la recerca d'un acord per adaptar el proper curs escolar a l'evolució de la pandèmia del coronavirus.