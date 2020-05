Barcelona té 237 agents de la Guàrdia Urbana de baixa per Covid-19

El tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat aquest dimecres que actualment hi ha 55 agents de la Guàrdia Urbana contagiats per Covid-19 i altres 182 confinats, de manera que un total de 237 agents no estan treballant.





Ho ha dit en la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció d'aquest dimecres, en què ha destacat que la corba de contagis i persones amb símptomes ha baixat, ja que a finals d'abril havien 147 contagiats i 284 confinats.

Actualment, estan operatius un total de 1.208 agents de la Guàrdia Urbana: 540 en el torn del matí, 446 en el torn del vespre i 221 a la nit.





Batlle ha acceptat dos precs de JxCat i PP en què reclamaven al Govern municipal dotar d'equips de protecció al personal de la Guàrdia Urbana i realitzar les proves de detecció del Covid-19 a tots els treballadors del cos.





En aquest sentit, ha exposat que durant el període de confinament s'han realitzat 563 proves PCR i 210 test ràpids, tant a Guàrdia Urbana com a Bombers de Barcelona, i ha anunciat que estan activant 2.000 proves addicionals per a les persones que han tingut símptomes.





En relació al material de protecció, ha explicat que s'han destinat 533.000 euros en material de protecció: 65.100 màscares quirúrgiques, 58.073 mascaretes FP2 i FP3, 3.094 litres de gel desinfectant, 217.000 guants de nitril, 5.500 ulleres, 1.100 bates, 8.050 vestits i 2.619 cobresabates.









ACTES INCÍVICS I INSEGURETAT





D'altra banda, ha recordat que durant el confinament la inseguretat a la ciutat "ha baixat molt" en relació a períodes anteriors, i ha detallat que els furts s'han reduït un 94%, els robatoris un 70%, els robatoris amb violència i intimidació un 81% i les ocupacions en immobles un 43%.





Durant el confinament, s'han produït 2.719 trucades per molèsties de persones en l'espai públic (un 29% menys que en el mateix període de 2019), i 142 trucades per persones que consumien alcohol al carrer, una xifra que "representa una disminució molt important pel que fa al 2019".





En la mateixa comissió, Batlle ha rebutjat proporcionar pistoles taser a la Guàrdia Urbana durant el desconfinament perquè considera que no respon a "una necessitat operativa", una proposició de Cs que no ha prosperat amb els vots en contra del govern municipal i ERC, i els vots favorables de JxCat, Cs, PP i BCN Canvi.