Sánchez aconsegueix aprovar la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma gràcies a Ciutadans i PNB

Pels pèls. Així es pot descriure l'aprovació de la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que s'ha votat aquest dimecres al Congrés dels Diputats. La proposta del Govern espanyol ha tirat endavant amb 177 vots a favor, entre els quals es troben els suports clau de PNB i Ciutadans, contra 162 negatius.





S'han registrat també onze abstencions de Bildu, UPN, el Bloc Nacionalista Galego (BNG), Nova Canàries i el diputat de Soberanistes que forma part del grup d'ERC, Joan Josep Nuet.





En el camí, l'Executiu perd els suports clau d'Esquerra Republica i Compromís, que s'han mantingut en el bloc del "no" al costat del Partit Popular i Vox. Les picabaralles destapades en els discursos de Gabriel Rufián, Joan Baldoví o fins i tot Aitor Esteban, deixen esquerdat el bloc polític que sustenta al Govern central.









Pedro Sánchez es deixa molts pèls a la gatera amb aquest allargament de l'estat d'alarma. De res ha servit que el president del Govern espanyol defensés la mesura perquè "ningú té dret a malbaratar l'esforç colossal que han fet els espanyols". El seu discurs ha caigut en sac foradat.





L'aliança del PSOE amb Ciutadans durant la desescalada ha caigut com un tret en les forces nacionalistes que van donar suport a Sánchez a la moció d'investidura. Tot i que és d'hora per calibrar si això produirà un reposicionament en el tauler polític, aquesta sessió parlamentària deixa més aïllat a un Govern que encara necessita aprovar moltes mesures econòmiques per pal·liar la crisi del Covid-19.





HISTÒRIA D'UN SUPORT MINVANT





La primera pròrroga, la del 23 de març, no va tenir vots en contra, però a la segona, el 9 d'abril, ja es van oposar Vox i la CUP (54 vots). En la del dia 22 d'aquest mes, el bloc del 'No' va arribar a 64 vots en sumar-se Junts, i en la següent també ERC i Foro Asturias es van passar al vot en contra, fins a completar 75 diputats.





En la votació d'aquest dimecres el 'bloc del No' ha marcat la seva cota més alta en sumar 162 vots, perquè s'ha sumat el PP, que fa quinze dies havia passat a l'abstenció, i Compromís, que fins ara venia secundant totes les pròrrogues.