Torra als comuns: "Mai tants pocs havien defraudat a tants en tan poc temps"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha carregat aquest dijous al ple de Parlament contra l'actuació dels comuns: "Mai tants pocs havien defraudat a tants com vostès en tan poc temps", ha dit la líder de CatECP a la Cambra catalana, Jéssica Albiach.





Torra ha recordat que, en el ple d'abril, va demanar a Albiach ajuda per defensar les mesures proposades pel Govern davant l'executiu central: "I en canvi hem tingut dues pròrrogues de l'estat d'alarma amb Cs. Si em permeten, potser si tenim de seguir per aquí, els demanaria que no ens ajudin més ".





Albiach ha replicat que l'estat d'alarma s'ha prorrogat amb Cs però també amb l'abstenció de Bildu, i ha avisat Torra que la seva aposta per suspendre impostos representa un atac a la classe treballadora, cosa que el president ha rebutjat: "De cap manera ", perquè amb aquesta suspensió pretenen evitar la destrucció de llocs de treball, entre d'altres objectius.