L'Associació Catalana de Llars d'Infants --que agrupa unes 80 escoles bressol privades-- ha assegurat aquest dijous que obriran per "responsabilitat social", però ha remarcat que la ràtio de cinc alumnes per espai fa inviable la sostenibilitat econòmica de l'obertura de centres sense l'habilitació d'un pla de rescat.





Malgrat que la conselleria d'Educació hagi eliminat la possibilitat que els nadons de 0 a 1 anys puguin disposar de servei de guarderia durant el proper curs, els problemes de pressió en les instal·lacions continuen sent greus segons aquesta patronal.









En un comunicat, l'associació ha assegurat que les llars d'infants no podran assumir les despeses que comportarà mantenir aquesta ràtio, afegint-ho a una "situació econòmica ja molt precària després d'un període tan llarg de tancament" per la pandèmia del coronavirus.





Ha demanat a la Generalitat que habiliti de manera immediata un pla de rescat de les escoles bressol, i ha exigit a la resta d'administracions que prenguin consciència de la gravetat del problema i habilitin partides extraordinàries per a "fer front a una situació que, en cas de no solucionar-se, farà del tot inviable que l'obertura de guarderies pugui tenir continuïtat".





SINDICATS I PEDAGOGS DESACONSELLEN TORNAR A LES AULES





A aquestes reticències organitzatives de les llars d'infants es reuneixen els dubtes del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (Copec), que va afirmar dimarts passat que la tornada a l'escola al juny és "prematura" si no es fa de manera molt selectiva, precisament amb grups petits i que no tinguin la malaltia





L'entitat col·legial ja va assegurar que les aules "no estan preparades" i es necessiten molts espais per garantir la seguretat sanitària. Per això els pedagogs exigeixen una reorganització dels espais comuns i un canvi i adequació d'horaris.





Però aquesta reorientació logística dels centres escolars encara no està sent afrontada pel Govern. I tampoc ha estat afrontada pels sindicats. La Federació d'Educació de CC.OO. de Catalunya ha demanat aquest dijous que no es tornin a obrir sense negociació sindical.





El sindicat ha demanat al departament la "convocatòria immediata" de la taula sectorial de personal docent no universitari, el comitè intercentres i una nova taula entre la conselleria i els sindicats de la taula negociadora de l'educació concertada, així com els sindicats representatius del primer cicle d'educació infantil per negociar el document de reobertura.





La Federació d'Ensenyament de Usoc també ha lamentat que el pla d'obertura dels centres no s'hagi negociat amb els sindicats del personal de l'escola pública i concertada, i ha demanat a el conseller Bargalló que "rectifiqui, i de no fer-ho, presenti la seva dimissió".