Aguado espera que Madrid pugui passar a la fase 1 de manera immediata

El vicepresident de la Comunitat, Ignacio Aguado, ha sostingut que té sensacions "molt positives" sobre que Madrid passi a la fase 1 de la desescalada aquest dilluns però demana als ciutadans no prendre-ho com una "falsa sensació de victòria" davant el coronavirus , a què encara no s'ha derrotat.





En declaracions als mitjans de comunicació, a les instal·lacions de Metre de Madrid, ha posat èmfasi que aquest dijous a la reunió bilateral entre el Ministeri de Sanitat i la Conselleria, els van felicitar per "la tasca feta en els últims dies i en les últimes setmanes. "Tot apunta que passarem de fase. Tot i això encara no està decidit, no està comunicat formalment. Volem ser prudents i previnguts", ha assenyalat.

Però el dirigent madrileny ha recalcat que això no ha de suposar per als ciutadans "una sensació de felicitat desmesurada" o de pensar que s'ha guanyat "la batalla", sinó tot el contrari ha de suposar "un exercici més gran de responsabilitat".





En aquesta desescalada, segons ha insistit, s'ha d'anar "avançant a poc a poc" i, per descomptat, ha subratllat que és important que es faci servir la mascareta en el dia a dia "per seguir garantint" que es puguin donar passos i que poc a poc es pugui anar passant a les següents fases i es recuperi "la normalitat a la Comunitat".





Aguado ha reiterat la necessitat de "ser especialment prudents" des del dilluns així com no prendre "una falsa sensació de victòria" perquè no s'ha guanyat "la batalla al virus" sinó que s'entra en el primer nivell de quatre. "El virus segueix estant allà fora, que el confinament l'única cosa que ha permès és que les urgències no col·lapsin, que el sistema sanitari no col·lapsi, però no hem guanyat al virus. Al virus el guanyarem quan trobem vacuna", ha manifestat.









D'altra banda, ha incidit en la seva confiança en què es puguin anar superant fases "molt ràpidament" i ha revelat que la intenció de l'Executiu és demanar el canvi "el més ràpid possible", sempre que compleixin els criteris i estiguin en condicions.





RECURS AL TS





Preguntat per si mantenen el recurs davant del Tribunal Suprem per haver-los denegat passar de fase en dues ocasions anteriors, Aguado ha respost que sí perquè darrere d'ell el que hi ha és "una necessitat i una petició de transparència".





"Al Govern no ens queda clar quins criteris es van seguir amb altres autonomies, si eren anàlegs als que es van usar amb la Comunitat. No sabem què experts estan prenent les decisions per nosaltres, els qui són els que decideixen si passem o no de fase. faltava informació és el que demanem als tribunals", ha declarat.