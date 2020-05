Gual (CaixaBank) posa en valor la Unió Europea per afrontar la crisi del Covid-19

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha afirmat aquest divendres que les polítiques econòmiques que s'han implementat davant la crisi del coronavirus van en la direcció correcta, si bé ha considerat que "la situació actual mereix, a més, un esforç fiscal coordinat i substancial a nivell europeu".





A la junta general ordinària d'accionistes de CaixaBank, que per primera vegada s'ha realitzat de forma telemàtica, Gual també ha apostat per la implementació de "mecanismes de compartició de la despesa entre països per evitar la distorsió de mercat únic".





El president de CaixaBank, Jordi Gual





Ha celebrat la iniciativa del president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, de crear un fons de 500.000 milions d'euros destinat a les regions i sectors més afectats per la pandèmia: "És molt positiu i desitjable que tirés endavant".





Sobre el paper del Banc Central Europeu (BCE), ha posat en valor la contundència de la seva resposta amb programes de compres de deute públic, injeccions de liquiditat al sistema financer i la relaxació dels requisits prudencials.





En aquest sentit, ha sostingut que per a la integritat de la zona euro, "és fonamental que el BCE continuï garantint que la seva política monetària es transmet amb efectivitat a tots els països de l'Eurozona, independentment de la seva situació fiscal".