David Bisbal posposa la seva gira fins 2021

Com a conseqüència de l'estat d'alarma que continua vigent, "i a l'espera que el Govern i les autoritats competents anunciïn noves mesures en matèria d'espectacles", GTS, AA MANAGEMENT i les empreses promotores de la gira de David Bisbal confirma la seva ajornament a 2021 "amb l'objectiu d'oferir les màximes garanties sanitàries i seguretat als assistents".

Així, la gira mundial "En tus planes", que aquest any tenia previst recórrer mig món, amb concerts a Espanya, diversos països europeus, Estats Units, Mèxic i Llatinoamèrica, s'ajorna a Espanya definitivament a l'any que ve per tornar encara amb més intensitat el 2021.





Les primeres dates de la gira a 2021 a Espanya estan ja confirmades, i l'oficina de l'artista treballa per comunicar a la resta de concerts en les pròximes setmanes.





GIRA EN TUS PLANES - NOVES DATES 2021





Juliol 5 - BARCELONA Palau Sant Jordi - 22 maig 2021

Setembre 11 - VALÈNCIA Plaça de Toros - 28 maig 2021

Juny 6 - SEVILLA Auditori Rocío Jurado - 4 juny 2021

Setembre 26 - MÚRCIA Plaça de Toros - 5 juny 2021

Juny 12 - MÀLAGA Auditori Municipal - 19 juny 2021

Juny 27 - MADRID WiZink Center - 22 juny 2021

Juny 26 - MADRID WiZink Center - 23 juny 2021

Maig 9 - GRANADA Palau d'Esports - 25 juny 2021

Juny 13 - CÒRDOVA Plaça de Toros - 26 juny 2021

17 Juliol - CHICLANA CONCERT MUSIC - 19 agost 2021





"Tenia moltíssima il·lusió, veníem amb un repertori completament renovat, amb noves cançons, amb una producció nova també pel que fa a l'escenari es refereix, i tenia moltes ganes de presentar-vos aquesta gira", diu Bisbal.





I afegeix: "Per això, quan arribi el 2021, serà com un tornar a començar, com una primera vegada, i estic desitjant viure aquest moment per veure de nou la cara de la meva gent emocionant-se i cantant amb mi totes les cançons que ens han unit. Ens veiem el 2021!"





Les entrades adquirides a través dels punts de venda oficials seran vàlides per a les noves dates, sense necessitat de realitzar cap tràmit addicional, i en cas de no poder assistir es podrà sol·licitar la devolució de les entrades segons la normativa vigent, a través dels canals pels quals es va realitzar la compra.