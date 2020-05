Cinemes i teatres podran reobrir en fase 2 amb un 30% d'aforament

Els territoris que passen aquest dilluns 25 de maig a la fase 2 de la desescalada, i que abasten al 47% de la població espanyola (22 milions d'habitants), podran obrir cinemes, teatres i monuments amb un terç de l'aforament.





A partir del dilluns, estaran en la fase 2 de la desescalada totes les províncies andaluses menys Màlaga i Granada; Aragó; Astúries; Balears; Canàries; Cantàbria; Extremadura; Galícia; Múrcia; País Basc; La Rioja; Ceuta; Melilla; les províncies de Guadalajara i Conca, i tres zones sanitàries catalanes, segons ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres.





Si l'acte o espectacle se celebra a llocs tancats, l'espectador haurà de comptar amb seient o butaca preassignada i no podrà superar un terç de l'aforament original, ni reunir més de cinquanta persones.





En cas d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar un terç de l'aforament original ni reunir més de quatre-centes persones. A més, es recomanarà la venda virtual o telefònica de l'entrada.





També podran reprendre les visites a monuments i altres equipaments culturals, sempre que les visites no superin un terç de l'aforament i complint les mesures d'higiene i prevenció, a través de la instal·lació de barreres físiques de protecció per al personal de control i vigilància; la col·locació de cartells amb normes i recomanacions, recordant la necessitat de mantenir la distància interpersonal de dos metres.





Per a aquells recintes de monuments i altres equipaments culturals amb ús compartit amb activitats no culturals, es col·locaran senyalitzacions per evitar la confluència de personal treballador, investigador, resident o usuari dels immobles amb els visitants i, si és possible, abalisament per assegurar el manteniment de la distància interpersonal.









EXPOSICIONS TEMPORALS





Per als treballs associats al muntatge i desmuntatge d'exposicions temporals, l'Ordre de Ministeri de Sanitat estableix que s'ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat, procedir a la neteja i desinfecció, com a mínim un cop per el dia, de l'interior de les cabines dels vehicles de les empreses de transport, a l'igual que els punts d'unió de la maquinària, els elements auxiliars i les eines.





En el cas que siguin diverses les empreses participants en un muntatge o desmuntatge, les sales hauran de dissenyar el esglaonament horari de les entrades i sortides de les mateixes, concentrant els treballs de cada empresa en diferents dies i horaris.





Mentrestant, a les biblioteques, a més del préstec d'obres i les activitats de consulta en sala amb un terç de l'aforament, es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics i es permetrà el préstec interbibliotecari entre les biblioteques Per la seva banda, les sales infantils i les col·leccions de lliure accés romandran tancades.