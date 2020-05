Els teatres privats descarten la reobertura amb un aforament inferior al 100%

Els teatres privats no es plantegen la reobertura amb un aforament per sota el cent per cent de la capacitat de les sales, segons ha assenyalat el president de la Federació Estatal d'Associacions d'Empreses de Teatre i Dansa (FAETEDA), Jesús Cimarro, amb motiu de les taules de treball que s'ha celebrat aquest dilluns l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) amb el sector per coordinar protocols en la desescalada en teatres, auditoris i recintes lírics.





En concret, segons ha informat el Ministeri de Cultura i Esport, la primera de les taules s'ha centrat en l'obertura de teatres i recintes tancats d'assaig d'espectacles de teatre, dansa i circ, i ha comptat amb representants de FAETEDA, la Xarxa espanyola de teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de titularitat pública, la Xarxa de teatres alternatius, FECED, CIRCO RED, la Unió d'Actors, CONARTE, ÓPERA XXI i UPAAC, així com representants de l'ICAA, en existir aspectes coincidents amb el sector cinematogràfic , per al qual ja hi ha un manual de bones pràctiques consensuat en el sector.





Així mateix, la segona de les taules ha estat centrada en l'obertura de teatres, auditoris, recintes musicals i sales d'assaig per a concerts simfònics de música actual i espectacles lírics i ha comptat amb la presència de ÓPERA XXI, AEOS, FESTCLÁSICA, ES_MÚSICA i la xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de titularitat pública, així com la participació de directors de les unitats de producció artística de l'INAEM.





Tal com ha assenyalat Cimarro, al llarg d'aquestes setmanes, les diferents associacions del sector s'enviaran a l'INAEM les seves propostes per consensuar un "protocol comú" que serveixi com una "guia", tot i la "varietat de casuístiques tant de teatres públics i privats, com de gires i festivals", amb la qual, segons reconeix, és difícil "plantejar alguna cosa uniforme".









En el cas dels teatres privats, el president de FAETEDA, ha assenyalat que les sales privades no es plantegen la reobertura amb el 30 per cent de l'aforament que exigeix la Fase 2 del pla desescalada del Govern central en la crisi del coronavirus, sinó que obriran amb el cent per cent de l'aforament perquè creu que d'una altra manera és "inviable".





En aquest sentit, ha lamentat que hi ha altres sectors que tenen una "flexibilitat" de la qual no gaudeix la cultura, com és el cas de les línies aèries que, segons ha assenyalat, és una cosa "il·lògic", ja que hi ha "menys distància "entre els ocupants dels avions que en un "pati de butaques d'un teatre". En qualsevol cas, ha assenyalat que els teatres ja treballen en mesures d'higiene i ventilació per garantir que "els espais seran segurs".





PCR "DIARIS" PER ALS ACTORS





Un altre dels representants que ha participat aquest dilluns en la primera de les taules constituïdes per l'INAEM és el sindicat de la Unió d'Actors i Actrius que, tal com ha assenyalat el seu secretari general, Iñaki Guevara, ha demanat la realització de PCR diaris per a l'equip artístic. Segons ha argumentat, és "impossible" evitar el "contacte" entre aquests professionals i, al mateix temps, "no hi pot haver protecció ni màscares" en la realització dels seus treballs.





En paraules de Guevara, mesures com els "camerinos únics" o la "desinfecció" són aspectes "obvis" que contemplen les normes sanitàries, però considera que, de cara a la feina amb l'equip artístic, "l'única manera de saber si està contagiat "és la realització d'aquestes proves.





Així mateix, Guevara ha sol·licitat que aquest protocol sigui d'obligat compliment i no simplement una guia de bones pràctiques, com la consensuada entre l'ICAA i el sector audiovisual.