CaixaBank es compromet amb els sectors més afectats per la crisi del Covid-19

La Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank ha aprovat avui la gestió i els resultats de l'exercici 2019. CaixaBank ha obtingut el suport majoritari dels accionistes, que han aprovat, entre altres propostes formulades pel Consell d'Administració, la reelecció com a consellera de María Verónica Fisas Vergés i el nomenament com a nou membre del Consell d'Administració de Francisco Javier García Sanz.





Durant la seva intervenció davant els accionistes, el president de CaixaBank, Jordi Gual, ha agraït a Marcelino Armenter “la seva dedicació, suport i compromís amb l'entitat durant el temps que ha format part del nostre Consell”, i també al professor Xavier Vives, “que deixa el Consell després de molts anys de gran servei a l'entitat”.





El president i el conseller delegat han traslladat el seu “suport i solidaritat a les persones que han patit els estralls de la COVID-19 i al personal sanitari per la seva labor encomiable”. També han agraït l’esforç de l'equip humà de CaixaBank, que ha demostrat el seu compromís amb l'entitat, clients i societat. “Gràcies a ells el banc s'ha mantingut plenament operatiu i ha pogut donar resposta i ser proactiu en el moment en què més se’l necessita”, han manifestat.





Preparats per a contribuir a la recuperació econòmica





En la primera part del seu discurs, Jordi Gual ha reconegut que estem en una situació d'incertesa i ha volgut traslladar un missatge de confiança i esperança per les mesures decisives que s'estan prenent des de diversos fronts per a combatre la caiguda de l'activitat econòmica. “A CaixaBank estem preparats per a contribuir a la recuperació econòmica: cobrint les necessitats de finançament dels nostres clients, oferint ajuda a aquells que més la necessiten i intensificant la nostra labor social”, ha declarat en la primera Junta d'Accionistes celebrada de manera telemàtica a conseqüència de l'estat d'alarma. “Sent fidels al nostre compromís amb els clients i amb el conjunt de la societat, com fa ‘la Caixa’ des de fa més de 110 anys”, ha afegit.





Jordi Gual ha posat en valor la contundència de la resposta del BCE amb programes de compres de deute públic, injeccions de liquiditat al sistema financer i la relaxació dels requisits prudencials.





En aquest sentit, Gual ha estimat que la recuperació econòmica dependrà del grau d'èxit en la contenció del virus, de la capacitat per a evitar possibles rebrots i de si s'accedeix aviat a una vacuna o teràpies efectives. “També dependrà de l'efectivitat de les polítiques econòmiques que s'han començat a desplegar per a fer front a aquest desafiament”, ha matisat.





Jordi Gual i Gonzalo Gortázar a la Junta d’Accionistes 2020





Sobre les polítiques econòmiques que s'han implementat davant la COVID-19, el president de CaixaBank ha reconegut que són mesures que van en la direcció correcta encara que ha considerat que “la situació actual mereix, a més, un esforç fiscal coordinat i substancial a nivell europeu i la implementació de mecanismes de compartició de la despesa entre països per a evitar la distorsió del mercat únic”.





Fortalesa comercial i financera per a donar suport a l’economia





El president de l'entitat ha reconegut que CaixaBank s'enfronta a la situació actual des d'una posició de fortalesa, tant financera com comercial. D'aquesta manera, Gual ha explicat que la mateixa prudència que ha portat a l'entitat a aquesta posició de fortalesa “és la que ens ha fet aprovisionar en el primer trimestre d'aquest any 400 milions d'euros per a anticipar els efectes de la COVID-19. Una decisió responsable i que reflecteix una estratègia conservadora respecte a la cobertura de riscos”.





En aquest sentit, ha destacat que “aquesta mateixa responsabilitat és la que es trasllada a la decisió del Consell d'Administració del 26 de març de reduir el dividend proposat originalment per a l'exercici 2019 de 15 cèntims a 7 cèntims bruts per acció”. Jordi Gual ha recordat la modificació de la política de dividends per a l'exercici 2020 i la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net.





Pel que fa a la cotització de l'acció, Gual ha reconegut que la crisi sanitària actual ha penalitzat als mercats borsaris en general i al sector financer en particular. No obstant això, ha sostingut que “el comportament relatiu de l'acció durant els últims mesos ha reflectit la resiliència del model de negoci i la confiança en la capacitat de l'entitat de generar valor a llarg termini”.





Un compromís social, més important encara per la situació actual





Des de l'inici de l'estat d'alarma, CaixaBank ha posat a la disposició d'autònoms i empreses el crèdit que necessiten. Només a través de les línies ICO, ja s'han gestionat préstecs per més de 12.000 milions d’euros.





L'entitat ha seguit amb la seva labor de voluntariat per a atendre necessitats de persones en risc d'exclusió. Per exemple, col·laborant amb la Fundació “la Caixa” en la campanya “Cap Llar Sense Aliments”, que ha recaptat més de 2 milions d'euros.





VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas han contribuït amb més de 8,5 milions d'euros en la constitució d'un fons solidari que assegura al personal sanitari (700.000 persones) de manera gratuïta.





Rendibilitat recurrent recolzada pel creixement dels ingressos core





Per la seva banda, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha iniciat la seva intervenció amb un repàs de l'exercici 2019. Gortázar ha subratllat com a principals avenços de l'any, “la bona evolució del negoci amb guanys en quota de mercat en els principals productes, una activitat comercial centrada en fer costat a les famílies i les empreses, l'impuls dels projectes de transformació del Pla Estratègic i la fortalesa financera per a continuar donant suport a l'economia”.









CaixaBank ha continuat creixent significativament en les quotes de mercat de productes retail, tot i comptar ja amb una posició de lideratge. “Tenim una quota en nòmines del 27,1%, en productes d'estalvi a llarg termini del 22,9%, del 16% en crèdit al sector privat; a més, aconseguim una penetració de clients particulars del 27,8% i del 29,4% en clients digitals, la qual cosa ens aferma com el banc de referència del sistema”, ha destacat el conseller delegat. Pel que fa a la rendibilitat de CaixaBank, Gortázar ha assenyalat que “el 2019 es va situar en nivells adequats, superiors al 10%, afectada pel cost de l'acord laboral”. Aquesta rendibilitat recurrent, ha explicat, “es va recolzar en una millora de la qualitat dels ingressos, amb un creixement dels ingressos core del 1,2%”.





Mirant cap al futur amb compromís i responsabilitat





Per a Gonzalo Gortázar, les prioritats dels propers anys passen per “mantenir la posició de fortalesa financera que ens permeti continuar donant suport a l'economia davant l'actual crisi sanitària i econòmica”. L'entitat parteix amb una ràtio de morositat en mínims, una elevada posició de liquiditat i uns folgats nivells de solvència. A més, ha lloat que el banc s'hagi adaptat a la nova situació perquè sigui operatiu i accessible en tot moment, i “tot gràcies a un equip compromès amb la societat i amb la missió de CaixaBank”.





Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank





D'altra banda, el conseller delegat ha destacat l'impuls de CaixaBank als projectes de transformació del Pla Estratègic, “amb l'adaptació de la xarxa a les expectatives del client i un fort increment de les oficines Store del 70%”.





Gortázar ha subratllat que “CaixaBank fomenta el seu model d'assessorament i especialització, manté la capil·laritat de la xarxa d'oficines i la proximitat amb el territori, amb una presència en més de 2.000 municipis”. A més, el conseller delegat ha apuntat també que “la xarxa rural roman estable i eficient, amb un total de 1.099 oficines AgroBank, buscant la màxima orientació al client”.





Gonzalo Gortázar ha assenyalat que, “amb la finalitat de millorar l'experiència del client, hem continuat invertint en el desenvolupament de les nostres capacitats digitals, reforçant el nostre lideratge en banca digital amb un total de clients digitals del 62,9%”.





“Estem compromesos amb els sectors més vulnerables i amb els més afectats per la crisi”, ha assenyalat Gortázar en la part final de la seva intervenció. Per al conseller delegat, “és important que mirem cap al futur amb compromís i responsabilitat davant l'actual crisi sanitària i econòmica que suposa una oportunitat per a posar en valor el model diferencial que distingeix a CaixaBank, basat en els valors de qualitat, confiança i compromís social".