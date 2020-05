"Teatre del Futur": entrades a cegues a 11 euros per a la temporada

La pràctica paralització d'activitats en gairebé tots els ordres de la vida ha repercutit de manera dramàtica en l'univers cultural i, dins d'aquest, en el teatre. Les quatre desenes de sales que donen vida a Barcelona han quedat detingudes i sense públic i tots els que intervenen d'una o altra forma en elles (intèrprets, productors, directors, personal de sala, comunicadors, tècnics i un llarg etcètera) sense s'han vist abocats a deixar de treballar. Tot això amb unes conseqüències que es presumeixen devastadores.





També ha passat amb el sector d'hostaleria i alguns professionals d'aquest sector han llançat una proposta perquè els seus hipotètics clients adquireixin menús per al dia en que es normalitzi la vida. Doncs bé, de Tantarantana Teatre de Barcelona ens arriba una proposta anàloga amb el nom de "Teatre del Futur".









Es tracta d'anticipar la venda d'entrades per tal de traspassar aquest ingrés a les companyies abans que arribin al teatre perquè, d'aquesta manera, puguin fer front a sous, despeses de producció o el que creguin més convenient per poder tirar endavant la seva feina. Els organitzadors d'aquesta proposta ens diuen que "avançar aquests diners és important en el moment que estem vivint ja que permet una certa estabilitat prèvia amb la qual normalment no podem explicar".





La forma de solidaritzar a fàcil: comprar entrades a 11 € per a "Teatre del Futur" que, quan es doni a conèixer la temporada que ve, es podran canviar per les de qualsevol dels espectacles. En definitiva, és una compra a cegues per donar suport al futur de teatre.





Més informació: https://www.4tickets.es/Tantarantana/public/janto/main.php