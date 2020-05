El PP diu que respecta les protestes perquè la "gent està farta": "Endavant amb elles"

La vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, ha assegurat aquest dissabte que el PP és el "el partit de la llibertat" i ha expressat el seu respecte a les protestes i manifestacions que s'estan convocant contra el Govern de Pedro Sánchez perquè la "gent està farta ". Això sí, ha demanat que es compleixin les normes sanitàries i siguin pacífiques.













"Mentre es respectin les mesures sanitàries i siguin unes concentracions o manifestacions pacífiques, endavant amb elles. Entenc molt que la gent estigui amb un malestar absolut per la gestió de Pedro Sánchez i que surtin per fi al carrer a denunciar-ho, de manera pacífica insisteixo ", ha declarat Beltrán en una entrevista a esRadio.





A l'ésser preguntada expressament com valora el PP aquestes cassolades i protestes contra Sánchez, Beltrán ha indicat que el seu partit "respecta" que la gent "surti al carrer" perquè "veritablement hi ha un clam social contra Sánchez" i "està molt farta" a l' sentir que li "estan traient llibertats". "Està molt clar que som el partit de la llibertat", ha afirmat.





Precisament aquest dissabte Vox ha convocat una manifestacions en cotxe en diferents capitals de província d'Espanya sota el lema 'Fase llibertat' per protestar contra la gestió de Govern en la crisi del coronavirus i demanar la seva dimissió.





CONCENTRACIONS A favor D'ALLIBERAR PRESOS D'ETA

A més, Beltrán ha criticat que a Navarra el Govern "persegueixi aquestes manifestacions per part dels ciutadans demanant llibertat i la dimissió de Sánchez" mentre "permet concentracions a favor d'alliberament de presos d'ETA". "Això no es pot consentir i enardeix encara més a la gent", ha exclamat.





En aquest punt, h a denunciat que ni Pedro Sánchez ni el seu ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, hagin dit res sobre aquestes manifestacions a favor de l'alliberament de presos etarres però sí que "critiquin aquelles que demana la seva dimissió". "És que no cap major desvergonyiment", ha ressaltat.





Beltrán ha assenyalat que al PP hi ha "moltíssima preocupació" després de l'acord que han aconseguint el PSOE i Unides Podem amb Bildu per derogar la reforma laboral a canvi de la seva abstenció en la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma.





DIU QUE SÁNCHEZ HA "traït" A TOTHOM

Segons ha dit, el PP porta molt temps sent "blanc de les ires" de la formació abertzale i saben "perfectament qui és Bildu-Batasuna", de la manera que "saben molt bé qui és Pedro Sánchez". "L'important és que tothom sàpiga que en l'ADN del president de Govern va l'engany i la traïció. Aquest és el president Sánchez", ha emfatitzat.





Beltrán ha assegurat que, en aquest acord amb Bildu, Sánchez ha "traït" a altres partits, als seus ministres, a empresaris ia treballadors. "I el més greu de tot, ha traït a víctimes socialistes de la banda terrorista ETA i, en definitiva ha traït a tots els espanyols", ha asseverat.





Segons ha dit, Sánchez ha realitzat aquest acord per prorrogar un estat d'alarma que "no té res a veure amb l'interès sanitari" sinó que obeeix al fet que "està molt còmode en aquesta excepcionalitat per poder fer i desfer al seu capritx". Segons la seva opinió, amb això "s'esquerda una vegada més la Constitució".





ALERTA AMB EL QUE VE PEL GOVERN "FEBLE" D'SÁNCHEZ

Beltrán ha assenyalat que el pacte de PSOE i Podem amb Bildu té un "precedent" en l'acord signat fa una setmana amb Bildu, Podem i els partits independentistes catalans per "alliberar presos d'ETA i condemnats per sedició de l'independentisme català".





"I molt ens hem del tercer acord tingui també el segell de Bildu, Podem i ERC, en què inclogui la derogació de la reforma laboral i l'alliberament de presos d'ETA", ha asseverat, per afegir que la "principal obsessió" de Bildu és "la seva banda i els seus presos" perquè "mai els han importat els treballadors".





Per això, l a vicesecretària d'Organització del PP ha demanat estar "molt atents" al que pot succeir, ja que, al seu parer, queden "seqüències encara per veure" amb un Govern "feble" com el de Pedro Sánchez. "Bildu no para, és un partit que té molt clars els seus objectius i full de ruta. I compte amb el que ens ve després", ha conclòs.