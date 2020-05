El Govern anuncia que les classes d'alumnes d'entre 3 i 6 anys seran sense mascaretes

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dissabte que les classes dels alumnes d'entre tres i sis anys seran "sense mascaretes, segur", i que les aules no han de tenir separacions marcades a terra, com es s'ha fet en altres països.













En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit que, per a setembre, hauran de buscar "espais supletoris i més professorat" per complir les ràtios de seguretat, i que aprofitaran la borsa d'interins i de substituts per fer-ho possible.





Ha afirmat aquest dissabte que la presència de l'alumnat en els centres educatius a partir del mes de juny "serà voluntària", de manera que podrien començar a acudir a les escoles.





Segons Bargalló, han pres aquesta decisió perquè "sis mesos sense contacte amb l'escola seria excessiu" per a alguns estudiants, però ha valorat que no suposarà cap problema perquè molts alumnes decidiran no anar.





"Hem pres decisions que no estan dins dels criteri s" del Ministeri d'Educació i Formació Professional, i ha afirmat que han parlat amb la comunitat educativa i l'entorn social dels centres per elaborar aquest pla.