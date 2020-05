Afegir una barreja d'espècies a un menjar pot ajudar a reduir la inflamació, segons un estudi

Afegir una varietat d'espècies al menjar és una manera segura de fer-la més saborosa, però una nova investigació de la Universitat de Penn State (Estats Units) suggereix que també pot augmentar els beneficis per a la salut. Els investigadors van utilitzar una barreja d'alfàbrega, llorer, pebre negre, canyella, coriandre, comí, gingebre, orenga, julivert, pebre vermell, romaní, farigola i cúrcuma per al seu treball.









En un estudi d'alimentació aleatori i controlat, els investigadors van trobar que quan els participants menjaven un àpat alta en greix i carbohidrats amb sis grams d'una barreja d'espècies afegides, els participants tenien marcadors d'inflamació més baixos en comparació amb quan menjaven un dinar amb menys o sense espècies.





"Si les espècies li resulten agradables, podrien ser una forma de fer que un menjar ric en greix o en carbohidrats sigui més saludable. No podem dir a partir d'aquest estudi si es tractava d'una espècie en particular, però aquesta barreja específica semblava ser beneficiosa ", explica Connie Rogers, autora principal de la feina, que s'ha publicat a la revista 'Journal of Nutrition'.





Segons Rogers, les investigacions anteriors han vinculat una varietat d'espècies diferents, com el gingebre i el tumèric, amb propietats antiinflamatòries. A més, la inflamació crònica s'ha associat anteriorment amb resultats de salut deficients com el càncer, les malalties cardiovasculars i el sobrepès i l'obesitat, que afecta aproximadament al 72 per cent de la població dels Estats Units.





En anys més recents, els investigadors han descobert que la inflamació pot augmentar després que una persona consumeixi un dinar amb alt contingut de greix o sucre. Encara que no està clar si aquests esclats curts, anomenats inflamació aguda, poden causar inflamació crònica, Rogers apunta que se sospita que són molt importants, sobretot en persones amb sobrepès o obesitat.





"En última instància, l'ideal seria aconseguir que la gent s'alimenti de forma més saludable i que perdi pes i faci exercici, però aquests canvis de conducta són difícils i porten temps. Així que mentrestant, volíem explorar si una combinació d'espècies amb la qual la gent ja està familiaritzada i que podria cabre en un sol menjar podria tenir un efecte positiu ", afegeix Rogers.





Per a l'estudi, els investigadors van reclutar a dotze homes d'entre 40 i 65 anys, amb sobrepès o obesitat, i al menys un factor de risc de malaltia cardiovascular. La mostra es va triar perquè les persones d'aquests grups demogràfics tendeixen a tenir un major risc de desenvolupar resultats de salut més deficients.





En ordre aleatori, cada participant va menjar tres versions d'un menjar ric en greixos saturats i carbohidrats en tres dies diferents: un sense espècies, una amb dos grams de la barreja d'espècies i una altra amb sis grams de la barreja d'espècies. Els investigadors van extreure mostres de sang abans i després de cada àpat cada hora durant quatre hores per mesurar els marcadors d'inflamació.





"A més, cultivem els glòbuls blancs i els estimulem perquè les cèl·lules responguessin a un estímul inflamatori, de manera similar al que succeiria mentre el cos està lluitant contra una infecció. Creiem que això és important perquè és representatiu del que succeiria en el cos. Les cèl·lules es trobarien amb un patogen i produirien citoquines inflamatòries ", afegeix la investigadora.





Després d'analitzar les dades, els investigadors van trobar que les citoquines inflamatòries es van reduir després del dinar que contenia sis grams d'espècies en comparació amb el menjar que contenia dos grams d'espècies o cap. Sis grams es tradueixen aproximadament en entre una culleradeta i una cullerada, depenent de com es deshidratin les espècies.





Tot i que els investigadors no poden estar segurs de què espècia o espècies estan contribuint a l'efecte, o de l'mecanisme precís en què es crea l'efecte, Rogers ressalta que els resultats suggereixen que les espècies tenen propietats antiinflamatòries que ajuden a contrarestar la inflamació causada per la menjar ric en carbohidrats i greixos.





Un segon estudi amb els mateixos subjectes, realitzat pels investigadors de Penn State, va trobar que 6 grams d'espècies van resultar en una reducció menor després del dinar de la "dilatació intervinguda pel flux" en els vasos sanguinis, una mesura de la flexibilitat dels vasos sanguinis i un marcador de la salut dels vasos sanguinis.