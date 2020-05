Simón deixarà de presentar les dades el cap de setmana

Fernando Simón deixarà de presentar les dades els caps de setmana, i deixarà les seves compareixences per analitzar els últims resultats i l'evolució de la pandèmia de dilluns a divendres.









Dissabte i diumenge el Centre de Coordinació d'Emergències de Sanitat (CCAES) actualitzarà les dades sanitàries diaris en la pàgina web del Ministeri de Sanitat sobre les 17.00 hores.





Aquest canvi té lloc just un dia després de la polèmica per les dades de morts oferts per Catalunya, la "incongruència" va reconèixer el mateix Simón aquest divendres. Catalunya va notificar 688 nous morts que corresponen a defuncions "antigues", un fet pel qual tots els partits de l'oposició i el mateix Ministeri han demanat ja explicacions a la Generalitat.