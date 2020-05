Mor el doctor Boussignac, pare de la ventilació mecànica no invasiva

El doctor Georges Boussignac ha mort aquest dijous 21 de maig als 74 anys i després d'una llarga lluita contra el càncer. Aquest metge i inventor franco-croat és reconegut mundialment per haver revolucionat la Ventilació mecànica no invasiva amb un dels seus invents, la CPAP de Boussignac. Potser els professionals sanitaris més joves no coneguin la seva història, però el seu cognom és reconegut per tots en el món mèdic, que avui plora la seva pèrdua.









El Dr. Boussignac va esdevenir una figura pública després de la seva actuació en una emergència, un accident d'avió que va commocionar París allà l'any 1973. Tres dels passatgers van sobreviure a l'accident, però tenien els pulmons cremats, i Boussignac va posar en pràctica amb ells una tècnica innovadora amb eines molt rudimentàries per ventilar a aquests pacients.





El après en aquesta experiència va ajudar al geni a dissenyar la CPAP d'Boussignac, un producte que avui dia és habitual en molts serveis d'urgències, emergències i anestèsia del món i que ha suposat un gran avenç en la Ventilació Mecànica No Invasiva.

EL PAPER DE LA CPAP A LA PANDÈMIA DEL COVID-19

Quan Boussignac va dissenyar el seu CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), sabia que aquest producte ajudaria a salvar vides, tal com ell i el seu equip havien fet en l'accident d'avió de 1973, però el que no podia imaginar és l'impacte que el seu enginy suposaria en una de les majors crisis sanitàries de la història, la pandèmia de la COVID-19.





Aquest nou i desconegut virus provoca en la majoria de pacients 1 Insuficiència Respiratòria Aguda hipoxémica. En aquests casos, el pacient necessita comptar amb un suport ventilatori extra per limitar el seu esforç respiratori i garantir l'intercanvi alveolar.





En les primeres setmanes de la pandèmia, es va recórrer a la intubació i connexió a un respirador de tots aquests pacients. No obstant això, el col·lapse de les UCIs i la manca de respiradors disponibles, va fer de la VMNI la millor opció per atendre els malalts.





Utilitzant mesures de seguretat extra, com filtres de baixa resistència, la CPAP de Boussignac ha salvat milers de vides de pacients en què la intubació no era recomanada o, que per l'escassetat de material, no podien accedir a ventiladors mecànics. A més, el seu ús ha suposat un alleujament per a la congestió de llits d'UCI i s'ha provat tant o més efectiva que la ventilació mecànica invasiva.





Tant és així que el ritme de producció de la CPAP de Boussignac ha passat de 6.000 unitats cada mes a 75.000 unitats cada mes per fer front a l'alta demanda del producte a nivell mundial.





Sens dubte, un llegat que és motiu d'orgull per a la família Boussignac. De fet, fins poques setmanes abans de la seva mort, el propi inventor ha fet un treball de divulgació a través de les seves xarxes socials, on ha explicat com havia d'utilitzar-seu producte a temps de COVID-19.

L'emergència sanitària va convertir a metge en inventor





Abans que es construís l'aeroport Charles De Gaulle, el principal aeroport de Paris era Orly, i allà, el 1973 hi va haver un accident d'avió en què van morir 125 persones i només hi va haver tres supervivents. Georges Boussignac va ser un dels metges que va treballar per atendre els ferits d'aquest accident ja que treballava en un hospital pròxim, i la idea que van tenir ell i els seus companys d'equip va salvar la vida a aquestes tres persones.





Els tres supervivents van arribar a l'hospital amb els pulmons cremats. Havien aconseguit sobreviure a l'accident perquè s'havien tancat a la cabina i s'havien protegit dels gasos tòxics i les flames posant tovalloles mullades a les ranures de la porta.





Fins a la mort del doctor Georges Boussignac, aquests tres supervivents li han visitat cada any amb una ampolla de xampany per agrair el seu enginy i per celebrar que són vius.





COM ERA AQUESTA PRIMERA CPAP rudimentària

Quan van arribar els pacients a l'hospital, el cap del servei es va adonar que no era possible entubarlos perquè el seu estat era massa greu, així que l'objectiu era intentar generar una pressió positiva contínua per curar els seus pulmons sense danyar les vies respiratòries.





En aquell moment els hospitals no comptaven amb materials tan sofisticats com avui dia, així que van fabricar uns dispositius respiratoris de la forma més rudimentària. Van agafar bosses de la compra i les van lligar al voltant dels caps dels pacients amb gomes de rodes de bicicleta. La idea era generar unes bombolles d'aire hermètiques, alguna cosa com un casc d'oxigen.





Amb bombones d'oxigen introduïen 65 litres / minut d'aire en els cascos hermètics que havien creat i per netejar el diòxid de carboni generat en la respiració dels pacients, van connectar els tubs a unes galledes d'aigua perquè el H2O fes el seu efecte. A l'cap d'unes setmanes, els tres pacients s'havien recuperat.





GEORGES BOUSSIGNAC, UNA HISTÒRIA DE SUPERACIÓ

No obstant això, la història de Georges Boussignac no és una història fàcil i exempta de problemes. De fet, les dificultats que va viure en la seva joventut i la seva tenacitat per enfrontar-se a les adversitats mostren la passió amb què Boussignac ha viscut la seva vida.





El doctor estava a tercer de medicina a la seva Croàcia natal quan va haver d'abandonar el país per motius polítics.





Va arribar a França amb la seva mare sense saber ni una paraula de francès i va començar a treballar com a noi de la neteja en hospitals i com lampista. Quan va aconseguir estalviar, va tornar a matricular-se en la facultat de medicina per estudiar per lliure mentre seguia treballant per poder pagar la seva vida.





Boussignac va haver de començar la carrera de nou ja que els tres cursos que havia superat a Croàcia no eren reconeguts a França. I de nou, va triar l'especialitat d'anestèsia.