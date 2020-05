En 15 dies la UE decidirà si reobre la petició d'Aigua és Vida sobre la Societat General d'Aigües de Barcelona

Aigua és Vida va anar a la Comissió de Peticions de el Parlament europeu amb la finalitat de donar-li la volta a l'inrevés rebut davant el Tribunal Suprem, que va desestimar el seu recurs de nul·litat en relació a la creació de l'empresa Societat General d'Aigües de Barcelona, l'operador metropolità de l'aigua.













Reiterades sentències judicials avalen la creació de la societat participada per Agbar (70%), Criteria (15%) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB, 15%), però aquesta Plataforma on les seves ONG fundadores reben ingents quantitats de subvencions públiques de l'Ajuntament de Barcelona , amb l'aplaudiment del regidor, Eloi Badia, ex membre de la mateixa, van decidir recórrer a les institucions comunitàries a la recerca de suport.





Catalunyapress ha entrevistat a Dolors Montserrat, presidenta de la Comissió de Peticions de la UE, on es debat aquests dies la reobertura o el tancament definitiu d'aquesta petició d'Aigua és Vida i això és el que ens va explicar.





Senyora Montserrat, aquest dimarts passat Aigüa és Vida va entrar a la Comissió de Peticions que vostè presideix una proposta perquè es torni a revisar la concessió a l'empresa Societat d'Aigues de Barcelona. S'ha arxivat la proposta?

La Comissió de Peticions Europea és un espai dins de la UE en què animo als ciutadans europeus a que la utilitzin perquè aquesta Comissió pertany a el Parlament Europea i jo mateixa sóc la presidenta. És la porta d'entrada a les institucions europees, perquè qualsevol que cregui que se li vulnera algun dret o llibertat o directiva europea o vulguin proposar una millora és el pont de connexió entre el ciutadà i les institucions europees.





Com a presidenta de la Comissió de peticions la meva obligació és la d'escoltar a tothom i tramitar les peticions que ens arriben. Aquest és un gran actiu en la Comissió europea perquè hem remogut moltíssima legislacions europees per millorar la condició de vida dels europeus. Abans de l'confinament vam fer una investigació a Bulgària on hi havia moltes peticions on la llei hipotecària no els protegia, sinó podien pagar els seus crèdits les famílies no tenien protecció i es quedaven sense casa i des de la UE va sortir que s'havia de millorar la legislació búlgara i el va aconseguir la Comissió de Peticions. Bulgària va modificar la Llei hipotecària perquè protegeixi el consumidor i sempre respectant els drets i directives europees.













En aquest cas concret que em pregunta. Aquesta petició la vam veure al febrer d'enguany (2020) que va ser l'última comissió presencial i al març va venir el confinament i hem fet comissions via telemàtica on han participat els peticionaris. Els representants d'Aigua és Vida van venir al febrer, i vam decidir per majoria dels grups parlamentaris, tancar aquesta comissió perquè consideràvem que era un tema sobre el qual la Comissió de Peticions no tenia competencia.En Europa els temes judicialitzats on ja havien sentències definitives de l'Alta instància del Poder judicial espanyol, no entra la UE. Sempre que hi ha un tema judicialitzat la Comissió no entra perquè no té competències. Per tant un tema que ha de resoldre les instàncies judicials de cada país. Per això es va decidir tancar i en principi està tancat des de febrer.





Si és cert que des d'aquesta mateixa Comissió de Peticions dels peticionaris van dir que ells havien presentat un recurs de nul·litat davant del Tribunal Suprem espanyol i demanaven reobrir el tema. Dimarts (19/05) van presentar les dues parts documentació i nosaltres vam tenir un reunió de coordinadors (portaveus de cada grup parlamentari) de peticions i em van demanar 10 dies més per poder llegir-se els documents. Ara cada grup prendrà la seva decisió de si la volen reobrir o la mantenen tancada per ponderació de majories, sabrem si s'obre o es queda tancada.





El que si es treballa des de la Secretaria d'aquesta comissió és que quan es tracta de temes enjudiciats entenem que no té competència la Comissió. Té la competència el poder judicial de cada un dels estats membres. A fi a la divisió dels poders que exigeix tota democràcia i Europa és una gran democràcia.





Tot i que han demanat aquests dies, si els presenten més documentació, quedarà en res la petició d'Aigüa és Vida?

Aquesta decisió la prendran la majoria dels grups, per vots, si la volen reobrir en funció de l'estudi de la documentació rebuda, la de el recurs de nul·litat i la sentència desestimant aquesta nul·litat per part de Tribunal Suprem. S'ha acabat la instància i el decidiran els grups. Jo prendré la decisió de la majoria dels grups. Si la majoria dels grups volen reobrir la presidenta va reobrir i si per contra la majoria diu que es mantingui tancat, la mantindrem tancada.









Fins ara la majoria ha demanat el tancament?

Sí, així és. La majoria va dir que es tanqués i ara mateix està tancada. L'únic que vaig ser un mes més perquè en aquell moment, els peticionaris aportaven més informació. Els vaig donar la possibilitat als grups que estudiessin la nova documentació si la reobrien o la mantenien tancada, i a dia d'avui està tancada. Primer per falta de competència perquè és un poder judicial i segon perquè estava resolt per l'Alta institució judicial d'Espanya , que és el Tribunal Suprem.