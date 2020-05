Metges d'AP, infermers i administratius proposen crear "zones netes i brutes" davant el Covid-19

Organitzacions de metges d'Atenció Primària (AP), infermers i administratius de Sanitat han elaborat un document en el qual proposen crear "zones netes i brutes" davant el Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, modificar el sistema de cita prèvia i reorganitzar les atribucions dels perfils professionals dels centres de salut.













En concret, el document de reorganització de l'Atenció Primària ha estat desenvolupat per la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (Semfyc) i subscrit per l'Associació d'Administratius de Salut, l'Associació d'Infermeria Comunitària, la Federació d'Associacions d'Infermeria Comunitària i Atenció Primària, i la Societat Espanyola d'Atenció a l'Usuari de la Sanitat.









En el mateix es proposa mesures organitzatives i assistencials encaminades a ajudar els equips d'atenció primària a dissenyar el seu propi model organitzatiu per gestionar i controlar la pandèmia, i respondre a les necessitats de salut de la seva població.





Segons han explicat els seus autors, el document és fruit de la "imprescindible" reconversió que han hagut de donar els diferents nivells assistencials per fer front a la Covid-19 i que ara s'assumeixen com "imprescindibles" per gestionar els possibles repunts futurs, mantenint la capacitat d'una resposta cost-efectiva orientada a resoldre les necessitats de salut de la població.





Un dels aspectes assistencials que el document promou afecta la distribució dels espais dels centres de salut mitjançant la creació d'una 'Sala d'Acollida' en què es realitzarà un rentat de mans, es facilitarà una mascareta quirúrgica i es prendrà la temperatura dels pacients abans de dirigir-los, segons la seva necessitat de salut, cap a la consulta de la seva cita prèvia, a l'àrea administrativa, a la sala d'urgències / emergències, o la consulta de 'Covid'.





Aquesta mesura suposarà, a més, l'adequació dels espais comuns a les mesures de seguretat proposades per al distanciament social i la definició d'aforament màxim de les zones comunes de centre de salut i de les consultes.





Així, en la definició específica de les consultes de 'Covid' es proposa que la seva localització estigui pròxima a l'entrada de el centre i, sempre que sigui possible, com una zona diferenciada. En cas contrari, han d'estar delimitades amb cintes a terra.





De la mateixa manera, segons el parer de les organitzacions signants de el document, haurà d'habilitar una sala d'espera també aïllada de la resta de les zones assistencials. Es recomana que siguin ateses per professionals destinats per a això amb la cadència que cada equip determini i amb les deguda protecció.





SUSPENDRE EL SISTEMA DE CITA PRÈVIA INDISCRIMINAT

Així mateix, en el document es proposa reformular els mecanismes de cita prèvia automàtica i / o automatitzada per un filtre administratiu inicial que permeti discriminar si el motiu de consulta pot ser resolt telemàticament o necessita atenció presencial, si és demorable o no, i quin professional de l' equip d'Atenció Primària (EAP) pot resoldre-ho.





Aquest model hauria de desembocar en la construcció de 'miniequipos' d'AP en els quals s'integrés un professional d'Administració, un altre d'Infermeria i un tercer de Medicina. La proposta implica la suspensió de sistema de cita prèvia via 'call-center', 'web', 'app' o altres dispositius per a oferir "únicament" la possibilitat de cita telefònica, advertint d'això a la població i informant de que posteriorment es posaran en contacte amb la persona demandant des del centre de salut.





Segons aquest canvi de model es fa necessari que, tal com expliquen les organitzacions en el treball, el paper de l'administratiu de l'EAP sigui "més rellevant i especialitzat", el que ha d'estar "reconegut" en l'accés a les places dins el sistema de provisió, així com el desenvolupament de nous algoritmes "ben definits i elaborats" per a aquest fi.





D'altra banda, les organitzacions avisen que la situació actual posa de manifest la necessitat de canvi de les dinàmiques d'assistència per part de tots els professionals i, en aquest sentit, el considerable pes que la consulta telefònica tindrà, suposa un nou elenc de elements a tenir en compte que també s'han recopilat en el document.





Aquests fan referència a la qüestió procedimental de com realitzar les trucades telefòniques, però també qüestions de caràcter legal i ètic que afecten la confidencialitat i la seguretat de les trucades. Aquest model millora l'accessibilitat dels ciutadans als professionals sanitaris d'Atenció Primària, el que té "especial transcendència" en el cas de malalts crònics i fràgils que solen ser els perfils amb major freqüentació.





Fruit d'aquesta reordenació de el model, el document conjunt entre Medicina, Infermeria i personal administratiu d'Atenció Primària assenyala la necessària desburocratització de l'atenció sanitària en favor dels sistemes telemàtics.





TELEMEDICINA DAVANT DE BUROCRÀCIA

L'activitat burocràtica global pot constituir el 30-40 per cent de el temps de consulta. En aquest sentit, el document destaca que durant la crisi de la Covid-19 s'han produït "avenços" cap a la desburocratització de les consultes que no només s'han de mantenir, sinó fins i tot millorar per permetre que les consultes siguin el més eficaços i resolutives possibles .





Després de l'esforç de contenció i resolució dels quadres lleus-moderats que va realitzar l'Atenció Primària s'obre ara un escenari nou de durada indeterminada però que s'estima pot superar el proper hivern, on aquest nivell assistencial té un "protagonisme essencial".





"Cal dirigir l'esforç i l'organització en activitats que aporten valor a la pràctica clínica i per a això cal comptar amb el pressupost suficient que permeti la cobertura completa de les places i redueixi la precarietat laboral; incorporar els recursos tecnològics necessaris per desenvolupar aquest model assistencial i incrementar la capacitat de resolució de l'atenció primària per donar una resposta òptima a les necessitats de salut dels ciutadans ", ha tancat el president de Semfyc, Salvador Tranche.