El primer partit de LaLiga podria ser un derbi Sevilla-Betis l'11 de juny

El president de LaLiga, Javier Tebas, va anunciar aquest diumenge l'objectiu que la competició torni el 11 de juny, a les 22:00 hores, amb el Sevilla-Betis, després de la llarga aturada per culpa de la pandèmia de COVID-19, una vegada que el Govern central va donar llum verda a que el futbol pugui tornar aquesta setmana.





"El president del Govern espanyol va dir a partir del 8 de juny, perquè cada dilluns es passa de fase i es considera que llavors podrem competir en els estadis. Hem de veure els dies d'aquesta setmana, quin dia vam començar segons els dies d'entrenaments, intentem que en tots els equips sigui igual", ha dit en declaracions al 'Partidazo de Movistar'.









"El que sí és segur és que serà el cap de setmana del 12, o fins i tot el dijous 11, l'inici de LaLiga, però encara no està decidit. Hi ha la possibilitat que el dijous 11 puguem tenir el nostre primer partit, seria la nostra il·lusió un sol partit aquest dia, com a homenatge a aquesta volta i tots els morts. Ens agradaria que fos el derbi sevillà entre Sevilla i el Betis. Dijous 11 a les 10 de la nit és la idea", ha afegit.





Tebas va explicar que va ser "sorpresa" l'anunci de Pedro Sánchez tot i que sí esperaven que "passés", després del "treball des de fa mesos amb el CSD". "No volem pressionar per anar de pressa, ni volem córrer", ha afegit. A més, el president de LaLiga va insistir que serà important que els equips puguin entrenar tant com sigui possible en les mateixes condicions.





Tebas, que va afirmar que tenen en compte la calor per als horaris, ha apuntat que tenen ja llest el protocol dels partits. "Està tancat. Ens queda un tema important, el dels mitjans de comunicació. No és senzill, tots els mitjans volen entrar als estadis i això seràr impossible", va afirmar.