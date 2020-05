Toc d'atenció de la jutge a Marlaska per torpedinar la investigació de la Guàrdia Civil

La jutge que investiga la possible incidència de la manifestació del 8-M a Madrid a la pandèmia per Covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remès un ofici a la Secretaria d'Estat de Seguretat recordant que des que va iniciar aquesta investigació va donar ordre expressa a la Guàrdia Civil, que actua com a policia judicial en la causa, de "guardar rigorosa reserva" sobre les investigacions encomanades, i adverteix la infracció d'aquest deure pot portar a donar lloc a responsabilitats penals.





L'ofici va ser remès a primera hora del matí d'aquest dilluns al secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, coincidint amb la jornada en què s'ha conegut la decisió del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cessar "per pèrdua de confiança "al cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectors de l'Institut Armat relacionen el cessament amb els informes judicialitzats i declarats secrets sobre la manifestació feminista del 8-M i la gestió del responsable del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, davant la pandèmia de Covid-19.









La jutge Carmen Rodríguez Medel, que manté obertes unes diligències en les que ha encarregat a la Guàrdia Civil que investigui com van actuar les autoritats sanitàries i la Delegació del Govern durant l'origen de la pandèmia, ha citat a declarar com a imputat el proper 5 de juny al delegat del Govern en la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, per permetre concentracions multitudinàries els dies previs a la declaració de l'estat d'alarma, entre elles la marxa del 8 de març pel dia Internacional de la Dona, sense fer cas dels advertiments de risc de contagi per coronavirus.





En l'ofici remès al número dos d'Interior, la magistrada ha recordat que des del primer dia de la investigació, que va arrencar el passat 25 de març, "va donar ordre expressa a la policia judicial actuant de guardar rigorosa reserva sobre l'evolució i resultat de les concretes investigacions que els hagi estat encomanades, així com de totes les informacions que, a través d'elles, obtinguin".





En ofici remès a Interior que reprodueix 'El Español', la jutge també recorda que ja "va emfatitzar" que qualsevol nota de premsa que des Guàrdia Civil voldria fer-se pública "hauria de comptar prèviament" amb la seva autorització i que seria ella qui decidiria "no només el fet en si de facilitar aquesta nota sinó també el seu contingut concret".





En aquesta mateixa línia, la magistrada adverteix el secretari d'Estat que la infracció d'aquest deure "ha de ser corregida disciplinàriament, sens perjudici d'altres responsabilitats a què aquesta pugui donar lloc", entre les que es contemplen les responsabilitats penals.





En cas de produir-se aquestes últimes, segons la jutge, "podria donar lloc a la corresponent investigació per part d'aquest jutjat", segons estableix el reial decret de juny de 1987 que regula el funcionament de la policia judicial.