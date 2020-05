Marlaska depura al coronel Pérez de los Cobos per investigar la gestió de Simón del Covid

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cessat "per pèrdua de confiança" al cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, segons han confirmat fonts d'aquest Departament. La decisió s'ha adoptat en perdre la confiança en la seva gestió "en les últimes dates", segons precisen des d'Interior.





Sectors de l'Institut Armat relacionen el cessament amb els informes judicialitzats i declarats secrets sobre la manifestació feminista del 8-M i la gestió del responsable del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, davant la pandèmia de Covid-19.





Els informes van ser encarregats per la jutge Carmen Rodríguez Medel, el titular del jutjat 51 de Madrid, que manté obertes unes diligències en les que ha encarregat a la Guàrdia Civil que investigui com van actuar les autoritats sanitàries i la Delegació de Govern durant l'origen de la pandèmia.





El coronel Pérez de los Cobos, amb experiència anterior en la lluita contra el terrorisme, va ser el coordinador triat per la Fiscalia per al dispositiu que havia d'impedir el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya.





En les últimes setmanes Pérez de los Cobos també ha supervisat, com ha passat en altres punts de la geografia espanyola, dispositius davant les protestes durant l'estat d'alarma per la gestió de Govern, entre elles la que va prohibir amb tanques el pas --excepte per residents-- al carrer de Galapagar (Madrid) on viuen els ministres i dirigents de Podem Pablo Iglesias i Irene Montero.





Llavors era un càrrec clau en el Ministeri de l'Interior que dirigia Juan Ignacio Zoido, on ocupava el càrrec de director de Gabinet de Coordinació i Estudis, dins de la Secretaria d'Estat de Seguretat. Al Ministeri va arribar de la mà d'Alfredo Pérez Rubalcaba.









El seu testimoni va ser un dels claus perquè el Tribunal Suprem condemnés als líders independentistes. Al gener va ratificar a l'Audiència Nacional la seva declaració, en aquest cas en el judici contra Josep Lluís Trapero, el cap dels Mossos d'Esquadra durant l'1-O, de qui va arribar a dir que ho hauria rellevat si a més de coordinador hagués tingut capacitat per a això, a causa de l'actitud de la policia autonòmica a l'hora d'impedir el referèndum independentista.





El coronel Pérez de los Cobos va treballar a Interior durant més d'una dècada fins que, després de l'1-O, va passar a la direcció de la Comandància de Madrid. Al juliol de 2006 es va incorporar com a assessor al Gabinet de l'aleshores ministre, Alfredo Pérez Rubalcaba. Posteriorment, al juliol de 2011, a l'assumir la cartera Antonio Camacho, seria designat per al lloc de director de Gabinet de Coordinació i Estudis.





De los Cobos queda ara actiu sense destí, a l'espera que se li comuniqui nou exercici dins de la Guàrdia Civil. El mateix va passar amb un altre coronel, Manuel Sánchez Corbí, que va ser relegat de la prefectura de la Unitat Central Operativa (UCO) també per pèrdua de confiança, en aquest cas quan Grande-Marlaska, acabava d'arribar al Ministeri de l'Interior en l'estiu de 2018.