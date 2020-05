Moncloa tem el desgast del "nucli dur" del Govern central per la crisi del Covid-19

La crisi provocada pel coronavirus està socarrant a Govern. Com a mínim aquesta és la impressió que es té en Moncloa. Per aquest motiu Pedro Sánchez hagi pres una decisió per preservar la integritat del "nucli dur" de l'Executiu: Marlaska, Ábalos i Margarita Robles han estat apartats de la Conferència de presidents econòmics que es celebra de forma regular cada dissabte.





Ara s'incorporen en aquestes reunions setmanals amb les comunitats la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera; la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero; la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, i el ministre de Sanitat.





Sánchez és conscient que al marge de Salvador Illa, els tres ministres s'han convertit en els rostres de la gestió de l'estat d'alarma per les competències que contenen els seus departaments. Fins i tot en el cas de Defensa, la titular, Margarita Robles, ha sortit unànimement reforçada en els sondejos d'opinió, es prefereix reduir la presència del "nucli dur" del Govern central en vistes a la complicada època post-pandèmia que comença a albirar-se en el horitzó.









Així mateix, Pedro Sánchez ha volgut també que Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles i José Luis Ábalos quedin fora de la Comissió per a la Reconstrucció Econòmica i Social. Aquesta sobreprotecció dels tres ministres indica, contràriament al que pugui pensar-se, l'extrema confiança que Sánchez diposita en ells.





Les constants rectificacions sobre l'ús de les màscares en públic o sobre la durada de l'estat d'alarma, unit a algunes notables ficades de pota com la del general de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago, preocupen a un Executiu que ha mimat la seva imatge des el primer dia en què va prendre possessió del càrrec. Menys exposició pública, més control del poder: aquesta és l'estratègia del Govern espanyol.