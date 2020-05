Mercadona dona 13.500 litres de llet al Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona

Mercadona ha entregat 13.500 litres de llet al Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona. Aquest lliurament se suma als que realitza diàriament als menjadors socials de les comarques tarragonines que es troben oberts en aquests moments, i amb els quals col·labora habitualment, com els menjadors de l’Associació Joventut i Vida i Taula Amiga (tots dos a Tarragona ciutat), La Taulada (a Valls), la Fundació Santa Teresa (a El Vendrell), i els de Càritas i les Hermanitas de los Pobres (a Reus), entre d’altres entitats socials de la demarcació que han suposat, fins ara, la donació de més de 103.000 quilos de productes de primera necessitat.





La nova donació feta avui, forma part de les que la companyia està duent a terme atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19. En total, des del passat 27 de març i fins avui, ha lliurat prop de 450.000 quilos d’aliments, tant secs com frescos, com ara llet, llegums, carn i peix fresc envasat, fruita i verdura, iogurts i postres làctics, pa de motlle, cereals, i sucs i batuts refrigerats, entre d’altres, a diverses entitats socials i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya, el que representa 7.600 carretons de la compra.









El president del Banc d'Aliments de les comarques de Tarragona, Eusebio Alonso, ha assenyalat que "avui hem rebut de Mercadona una donació de 13.500 litres de llet de primeríssima qualitat, que repartirem entre les 28.500 persones que atenem en aquest moments”. I ha afegit que la cadena de supermercats “porta, des de fa anys, mostrant la seva generositat cap a les persones amb més dificultats de la societat, a través dels bancs d'aliments i altres entitats socials, mitjançant la donació d’articles de primera necessitat".





Per la seva banda, la directora de Relacions Externes de Mercadona a Tarragona, Beatriz Feced, ha agraït “la tasca que estan duent a terme les entitats socials com el Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona” i ha posat de manifest que “amb aquesta nova donació feta avui s’hauran lliurat prop de 450 tones d’aliments a diverses entitats i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya en poc més de vuit setmanes per ajudar a pal·liar, en la mesura del possible, les demandes dels col·lectius més desfavorits en aquesta situació de complexitat extraordinària que estem vivint”.





SOLIDARITAT DURANT LA PANDÈMIA





Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és retornar part de tot el que rep d'ella. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seva aposta pel creixement compartit.





En el marc d'aquesta política, a més de la col·laboració amb els 4 bancs dels aliments de Catalunya i altres entitats socials, la cadena de supermercats també dona productes a 35 menjadors socials de Catalunya.





La donació es realitza diàriament de dilluns a dissabte, gràcies als recursos logístics i humans de Mercadona, que porta a cadascun dels menjadors socials els productes i els entrega en les millors condicions de qualitat i seguretat alimentària per tal que els voluntaris puguin preparar els àpats diaris.