El Govern central aprova 30.500 milions en crèdits de la Seguretat Social per afrontar la pandèmia

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un Reial decret llei de mesures urgents en l'àmbit econòmic en el qual s'inclouen dos crèdits, per un import global de 30.502.000 d'euros, per afrontar la pèrdua d'ingressos de la Seguretat Social pels majors despeses en prestacions, les exempcions de quotes i menors cotitzacions, així com per fer front a el pagament de l'major nombre de prestacions per desocupació derivades de la crisi sanitària.









En concret, segons ha detallat la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, s'ha inclòs en aquest decret un crèdit extraordinari de l'Estat a la Seguretat Social per import de 14.002.000 d'euros per mantenir l'equilibri pressupostari davant els menors ingressos de sistema per les mesures de protecció adoptades (prestació extraordinària per a autònoms, exoneració de cotitzacions en els ERTOs, entre d'altres).









Així mateix, s'ha aprovat un altre crèdit, per un màxim de 16.500 milions d'euros sense interessos, per afrontar el pagament del major nombre de prestacions per desocupació que ha causat la pandèmia.





"És evident que els ingressos de el sistema es veuran reduïts respecte al previst (...) Aquests crèdits reflecteixen el compromís de Govern amb el sistema de la Seguretat Social", ha destacat Montero.