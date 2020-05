Les altes de pensió cauen un 32% per la mortalitat i el tancament d'oficines

La Seguretat Social va destinar el present mes de maig la xifra de 9.852,8 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 2,5% més que en el mateix mes de 2019 però gairebé un 0,3% menys que a l'abril, el que suposa el primer retrocés mensual de la sèrie històrica, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.



Aquest descens mensual en la despesa es deu al fet que va baixar el nombre de pensions respecte a l'abril, fins a situar-se en 9.754.137 pensions contributives, 38.508 pensions menys que en el quart mes de l'any. El Ministeri atribueix el retrocés en la xifra de pensions vigents al menor nombre d'altes i al "increment de les baixes pels efectes del coronavirus".



Amb dades d'abril, el nombre d'altes de pensió registrades va ser de 31.232 pensions, un 32,2% menys respecte al mateix mes de l'any passat i un 13,9% menys respecte al març d'aquest any.



El Ministeri assenyala que així que s'ha accentuat la tendència a la baixa en el nombre de pensions que ja es va registrar al març i que obeeix, segons ell, al menor nombre d'altes en el sistema a causa del tancament d'oficines i a la situació de confinament.



"També cal tenir en compte com ha influït la pandèmia en termes de mortaldat sobre el conjunt de la població i, en major mesura, sobre el col·lectiu de les persones de més edat", afegeix.



En el que va d'any, s'ha registrat una reducció del 33,8% en el nombre d'expedients iniciats en comparació del mateix període de l'any passat. Així, al març i abril s'han iniciat 32.512 expedients per jubilació, enfront dels 49.798 d'un any abans.



Si es considera l'acumulat anual des de gener fins a l'inici de maig de 2020 han causat alta 157.896 noves pensions, un 22,1% menys que en el mateix període de l'any anterior, i han causat baixa 205.638 pensions, un 17,5% més .