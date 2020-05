Escrivà garanteix que no baixarà les pensions i estudia com prorrogar la prestació per a autònoms

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat aquest dilluns que garanteix "absolutament" que el Govern no retallarà les pensions a Espanya tot i la major despesa en el qual s'està incorrent com a conseqüència de la crisi originada per la pandèmia del coronavirus.









Escrivá, en declaracions a RNE, ha subratllat que, "pel que fa passin les urgències del Covid-19", la intenció de l'Executiu és crear, juntament amb el Pacte de Toledo, un marc estable a mig termini per al sistema de pensions, on aquestes mantinguin el seu poder adquisitiu i l'edat efectiva de jubilació s'aproximi a la legal.









"Aquest és el pla i el reprendrem", ha dit el ministre, que ha insistit que l'augment de deute i els menors ingressos causats per la crisi, "i que es pot estendre un any com a màxim", és temporal i no estructural . "Per tant, totes aquestes referències que s'estan fent sobre les pensions em sembla que no estan sustentades en res sòlid", ha subratllat.





Sobre la marxa de l'afiliació a la Seguretat Social en el mes de maig, el ministre ha assenyalat que "no va molt bé" però que s'està produint una "recuperació interessant" en algunes sectors, com la construcció.





Aquest sector va perdre 150.000 llocs de treball al març, però, segons ha detallat el ministre, entre finals d'abril i les dues primeres setmanes de maig ha sumat 60.000 cotitzants, de manera que la pèrdua acumulada de llocs de treball en aquest sector des que va esclatar la crisi és ara de 90.000 llocs de treball.





En qualsevol cas, Escrivà ha subratllat que el "veritablement notable" és que com a resultat de tota les mesures de protecció de rendes adoptades pel Govern, la destrucció d'ocupació està sent "moderada" per la magnitud de la caiguda econòmica que s'està patint .





PRÒRROGA DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT

Preguntat per si el Govern té pensat prorrogar la prestació extraordinària per a autònoms més enllà del 30 de juny, el ministre ha confirmat que l'Executiu té previst fer-ho i que està estudiant com es va a calibrar aquesta pròrroga perquè tingui unes característiques de gradualitat similars a les establertes per l'exoneració de quotes a en les empreses amb expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) de força major.





Sobre si aquesta prestació s'allargarà fins a finals d'any per a alguns sectors, Escrivà ha recordat que en el decret pel qual es prolongaven inicialment els ERTOs fins al 30 de juny s'habilita el Govern a desenvolupar una norma on plantejar mesures específiques per a determinats sectors.





"Aquest és el canal pel qual hem d'identificar certs sectors on l'aturada de l'activitat va més enllà de juny. Caldrà estudiar-lo amb els agents socials. És per aquest camí per on podem acomodar algunes situacions", ha assenyalat el ministre, que ha afegit que el sector turístic serà possiblement un ferm candidat a la prolongació d'aquestes mesures.