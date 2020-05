Els clubs de futbol s'enfronten a devolucions milionàries pels abonaments de la temporada

L'organització FACUA-Consumidors en Acció ha advertit que els aficionats tenen dret al reemborsament dels abonaments de temporada si els van poder comprar sense tenir com a requisit ser socis de club, atès que no han pogut acudir a gran part de les trobades per als que van adquirir aquests abonaments a causa de la pandèmia.





D'aquesta manera, els clubs podrien enfrontar-se a devolucions milionàries si els milers d'espanyols en aquesta situació decideixen reclamar els seus drets per haver-se perdut gran part de les trobades com consecuenciad i la pandèmia.





"FACUA indica als usuaris que disposin d'un passi de temporada per assistir a les trobades que disputen els seus clubs que tenen dret al reemborsament del preu de l'abonament o, si així ho decideixen, a un bo que puguin canviar per assistir als partits a les pròximes competicions de LaLiga", assegura l'organització en un comunicat.









L'associació detalla que podran sol·licitar aquestes mesures aquells aficionats que van poder comprar els abonaments de temporada sense ser socis de club en qüestió.





"En el cas de socis, podran sol·licitar el reemborsament de les passades a aquells clubs que els ofereixin al públic en general, sense distinció o bé quan expressament seus estatuts o reglaments de funcionament intern el prevegin com un dret de l'associat, en ser discutible en aquests casos que existeixi una relació de consum entre l'usuari i el club de futbol que va emetre l'abonament de temporada", explica FACUA.





A més, l'associació insta els clubs al fet que "actuïn de forma responsable i facilitin la devolució dels abonaments a tots els usuaris que ho sol·licitin" i que ho facin "sense la imposició de cap trava davant la impossibilitat que gaudeixin de les trobades". "Negar-se al reemborsament podria suposar una clara infracció de la normativa", adverteix.